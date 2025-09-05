Ushuaia abre la inscripción a talleres gratuitos para jóvenes en el CePLA–El Palomar

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, invita a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años a participar de los talleres gratuitos que se desarrollan en el CePLA–El Palomar, ubicado en Pablo Imboden 1140 del barrio 245 Viviendas.

La propuesta abarca una variada oferta artística, cultural, deportiva y recreativa. Habrá talleres de artes plásticas los lunes y martes de 14 a 17 y los miércoles de 18 a 20 en el aula 2; guitarra los lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 en la sala de música; y breaking los martes de 18 a 19 y los miércoles de 17 a 18 en el SUM.

También se dictarán clases de afro yoga los lunes de 11 a 13 y los jueves de 18 a 19; danza contemporánea los lunes de 14:30 a 16 y los viernes de 17 a 18; funcional los lunes, miércoles y viernes de 13 a 14, y los martes y jueves de 14 a 15; tenis de mesa los martes y jueves de 16 a 18; y gym activo de lunes a viernes de 13 a 15.

Desde el Municipio advirtieron que los cupos son limitados y que la inscripción se confirma únicamente a través del equipo del CePLA. Para participar, las y los interesados deben completar el formulario de preinscripción disponible en los canales oficiales del Municipio mediante el enlace: https://inscripciones.website/talleres-en-el-cepla-el-palomar/.

Finalmente, destacaron que el CePLA “funciona como un punto de encuentro, aprendizaje y participación comunitaria, ofreciendo propuestas culturales, artísticas, deportivas y recreativas que promueven la integración y la construcción colectiva”.