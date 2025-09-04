Un aumento por decreto que no resuelve la crisis: la educación en Tierra del Fuego, atrapada entre paros y aulas vacías

SUTEF denunció “un ataque a toda la docencia fueguina”
El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) salió al cruce del comunicado de las cámaras empresariales, en el que se cuestionó el acampe docente. Desde el gremio denunciaron un intento de criminalización de la protesta y aseguraron que “esa declaración constituye un intento deliberado de deslegitimar un reclamo legítimo y guarda un claro correlato con los discursos de odio difundidos por las máximas autoridades del país”.