Ushuaia: trabajadores municipales participaron de una charla sobre prevención de cáncer

01/09/2025
El evento se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre con inscripción previa. En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, el Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) y la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), suman esfuerzos para reforzar acciones preventivas y brindar nuevas herramientas a la comunidad. La gestión del intendente Martín Perez ratifica así su compromiso con el abordaje de problemáticas psicosociales desde una perspectiva comunitaria en toda Tierra del Fuego.
01/09/2025
La Universidad Nacional de las Artes (UNA) marcó un hito en la provincia con la primera camada de egresados en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Se trata de estudiantes que culminaron sus estudios en las tecnicaturas de “Intérprete de Danzas Folklóricas y Tango” e “Instrumentista Orquestal”, así como en las diplomaturas en “Diseño Escénico” y “Puesta en Escena de Danzas Folklóricas y Populares Argentinas”.
02/09/2025
El 5 y 6 de septiembre, el Polideportivo Carlos Margalot será escenario de la 5° edición del Congreso IT, un encuentro que busca impulsar la transformación digital y abrir nuevas oportunidades laborales en un mundo atravesado por la tecnología.
02/09/2025
Las principales entidades empresariales de la provincia elevaron un duro reclamo al gobernador Gustavo Melella. Le pidieron medidas “urgentes y concretas” frente a la crisis económica y al “impacto devastador” de los cortes y bloqueos impulsados por el secretario general del SUTEF, Horacio Catena.
02/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Subsecretaría de Coordinación y Gestión de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, continúa con los trabajos de mantenimiento y reparación en la vía pública, enmarcados en el Plan de Bacheo.
02/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevó adelante este viernes una nueva jornada territorial de concientización sobre tenencia responsable de animales en los barrios Cañadón del Parque y La Oca.
02/09/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, continúa con un nuevo operativo de castración gratuita para perros y gatos, reafirmando su compromiso de acercar servicios veterinarios accesibles y de calidad a toda la comunidad.
03/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia lleva adelante tareas de despeje de nieve y acondicionamiento de la red vial en distintos sectores, en el marco del Operativo Invierno. El objetivo es garantizar la transitabilidad vehicular y peatonal ante las intensas nevadas registradas.
03/09/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, dio inicio este 1° de septiembre al Mes de las Juventudes con un evento en el CGP Padre Zink. La apertura oficial reunió a jóvenes de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia en una tarde-noche atravesada por la cultura urbana.
03/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes, inauguró este miércoles la primera cancha de tejo techada de la ciudad, en el marco de las actividades organizadas por el mes de los jubilados y jubiladas.