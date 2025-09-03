Ushuaia: trabajadores municipales participaron de una charla sobre prevención de cáncer

El encuentro fue organizado por la Municipalidad de Ushuaia a través de la Subsecretaría de Gestión Integral del Recurso Humano, en conjunto con la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral y la Dirección de Desarrollo del Talento Humano. El objetivo fue brindar a los empleados información sobre las principales medidas de prevención y detección temprana de la enfermedad.

La capacitación estuvo a cargo de las doctoras Verónica Baro y Florencia Sarru, de la Clínica San Jorge, quienes ofrecieron una exposición clara y accesible, generando un espacio de consultas que contó con la activa participación de los presentes.

Desde las áreas organizadoras remarcaron la importancia de continuar desarrollando este tipo de instancias para promover el cuidado de la salud, la concientización y la prevención, al señalar que “la prevención es la herramienta más valiosa que tenemos para cuidar nuestra salud y mejorar la calidad de vida”.