Río Grande será sede del Congreso IT 2025: dos días para pensar la tecnología, la educación y el trabajo del futuro

La iniciativa, organizada por el Municipio de Río Grande, apunta a reafirmar el compromiso con la industria del conocimiento, la soberanía y la educación tecnológica, en línea con el objetivo de diversificar la matriz productiva. La inscripción es gratuita y se encuentra abierta hasta el jueves 4 de septiembre a las 23:59 en la web oficial: congresoit.riogrande.gob.ar.

Cuatro ejes para pensar el futuro

El Congreso girará en torno a cuatro ejes temáticos centrales: Educación y soberanía tecnológica; Innovación pedagógica con TIC e IA; Ciudadanía digital y derechos en entornos virtuales; y Neuroeducación y aprendizaje basado en evidencia.

La primera jornada estará destinada a docentes de todos los niveles, educadores y referentes de organizaciones sociales, quienes participarán de talleres y conferencias con resolución ministerial en trámite.

Una experiencia abierta a la comunidad

En paralelo se desarrollará la Expo IT 2025, con stands interactivos, experiencias inmersivas y proyectos de innovación tecnológica. Empresas locales presentarán sus desarrollos con propuestas que invitan al público a interactuar y conocer de primera mano los avances del sector. La muestra podrá ser visitada por instituciones educativas y por la comunidad en general.

Con esta propuesta, Río Grande se consolida como una sede federal que reúne a especialistas, instituciones y ciudadanos para reflexionar sobre cómo la tecnología impacta en la educación y en la vida diaria.