Río Grande impulsa el crecimiento emprendedor con alianzas surgidas en la Expo “Emprender Desde el Sur”

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, destacó los primeros resultados de la 1° Expo Emprender Desde el Sur, un espacio creado para potenciar el ecosistema emprendedor local, fomentar la articulación entre actores y abrir nuevos canales de comercialización.

Uno de los casos concretos es el de Velas “Huellitas en el Alma”, que a partir de su participación en las rondas de negocios alcanzó un acuerdo para que sus velas aromáticas se comercialicen en el local MHOD. De esta manera, un producto artesanal con identidad riograndense amplía su llegada a nuevos públicos y gana visibilidad en un punto estratégico de la ciudad.

La creatividad y la cooperación también dieron frutos en la unión entre Hi-Ca Sal Marina y La Alfajorería de Autores, que presentaron este fin de semana un alfajor artesanal de rosa mosqueta, bañado en chocolate blanco con ganache de limón y un toque de sal marina local. Una propuesta innovadora que refleja cómo la colaboración puede generar valor agregado y diferenciación en el mercado.

Al respecto, la directora de Desarrollo Local, Ornela Antonio, sostuvo: “Estos logros son la muestra concreta de que cuando generamos espacios de encuentro, como la Expo Emprender desde el Sur, los emprendedores no solo venden sus productos, sino que también construyen redes, crean alianzas y multiplican oportunidades”.

En la misma línea, remarcó que el Municipio continuará impulsando este tipo de iniciativas, convencido de que “el futuro productivo de Río Grande se fortalece con la cooperación, la innovación y el trabajo colectivo de nuestra comunidad emprendedora”.

