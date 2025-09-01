Guillermo Löffler: “Vamos a ponerle un freno a Milei en Tierra del Fuego”

El candidato a diputado nacional Guillermo Löffler fue categórico al afirmar que “desde el espacio Defendamos Tierra del Fuego, impulsado junto al intendente Martín Perez, vamos a ponerle un freno a Milei en nuestra provincia. Estamos trabajando con Gastón Díaz, candidato a senador, y con todos nuestros equipos, en la presentación de un proyecto de ley que derogue el decreto con el que Milei le puso fecha de vencimiento a la industria fueguina”.

Löffler advirtió que los fueguinos atraviesan un contexto económico crítico y detalló que en los últimos meses “se perdieron más de 1000 puestos de trabajo directos en el sector comercial e industrial de Río Grande. Cerraron comercios, crece la inseguridad laboral en el sector industrial y el consumo se desploma. Tampoco repunta la construcción y muchos vecinos no tienen ninguna salida laboral. Lamentablemente, las familias no llegan a fin de mes. Este modelo económico debe terminar”.

En ese sentido, el candidato adelantó que propondrán “la protección de las economías regionales frente a la apertura indiscriminada de importaciones, que ya demostró en el pasado no beneficiar a los consumidores, sino destruir empleos y favorecer la concentración comercial en pocas manos”.

Respecto de los recientes hechos de corrupción que tomaron estado público, Löffler fue contundente: “han defraudado a miles de personas que confiaron en ellos. Hoy se está viendo a qué vinieron. Confiamos en que la justicia actúe de forma contundente y ejemplar, para que no queden dudas frente a este tipo de actos que vulneran la confianza en nuestro sistema democrático”.

