Río Grande será sede del 3º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio

La propuesta tendrá lugar en el gimnasio del Colegio Don Bosco “Padre Miguel Bonuccelli”, ubicado en Juan Bautista Alberdi 368. En simultáneo, el día 18 se realizará en la Casa de la Cultura una jornada específica destinada a fuerzas de seguridad, profesionales de la salud y de la salud mental.

El Congreso contará con la presencia de destacados disertantes nacionales e internacionales, entre ellos autoridades de APAL y APSA, como el Dr. Santiago Levin, la Dra. Cora Luguercho, la Dra. Sandra Fuzul Romano, el Dr. Esteban Toro Martínez y el Dr. Paulo Amarante, además de especialistas en suicidología, salud mental, educación y ciencias sociales.

Por parte del Municipio disertarán el subsecretario de Salud, Dr. Agustín Perez, y la directora de Abordaje Integral en Consumo Problemático, Lic. Marcela Surano. Todos los expositores participarán ad honorem.

La actividad cuenta con el auspicio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Defensoría de la Nación, BGH, CEMEP, TotalEnergies y el Centro Privado de Diagnóstico Di Rienzo. Está dirigida a la comunidad educativa, profesionales, medios de comunicación, sindicatos, fuerzas de seguridad, asociaciones civiles, instituciones religiosas, clubes deportivos y público en general.

La concreción de este Congreso por tercer año consecutivo consolida a Río Grande como espacio de referencia en la prevención del suicidio y en la promoción de la salud mental en la región.