La Sala de Escape de Fundación YPF llegó a Colegios de Ushuaia

El crecimiento monumental de la droguería Suizo Argentina en los últimos dos años encendió las alarmas no solo a nivel nacional, sino también en Tierra del Fuego. Mientras la empresa pasó de facturar $3.898 millones en 2024 a más de $108.000 millones en 2025, en la provincia el Tribunal de Cuentas observó irregularidades en contrataciones de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF): pagos devengados de forma extemporánea, falta de crédito presupuestario y violaciones de plazos en convenios directos. Una combinación que hoy coloca al Gobierno de Gustavo Melella en el centro de la polémica.
La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante en distintos barrios de la ciudad los talleres “Escucha Activa”, espacios de participación comunitaria que se enmarcan en una política pública que el Ejecutivo de la ciudad desarrolla a través del Centro de Acción Legal Comunitaria (CALC).
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, anunció la realización del 5° Congreso Nacional de Industrias Tecnológicas. El evento tendrá lugar el 5 y 6 de septiembre en el Polideportivo Carlos Margalot.
Con el fin de afianzar una Río Grande con conciencia sobre la tenencia responsable, el Municipio llevará adelante un nuevo operativo de castración gratuita para perros y gatos del 1 al 12 de septiembre, de 8 a 14 horas, en la zona sur de la ciudad.
En el marco del Día de la Industria, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, junto a la UTN Facultad Regional TDF, llevará adelante un espacio abierto a la comunidad para reflexionar sobre el desarrollo productivo de Río Grande como pilar en la construcción de la soberanía. Será el martes 2 de septiembre, a partir de las 15 horas en la biblioteca de dicha casa de estudios.
La Municipalidad de Ushuaia continúa con las tareas de limpieza de calles, aprovechando la mejora de las condiciones climáticas. En esta etapa, personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajó en las calles 12 de Octubre y Fuegia Basket, con el acompañamiento de la Dirección de Tránsito y de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública.
La Municipalidad de Ushuaia realizó un operativo de limpieza y retiro de residuos voluminosos en el barrio Peniel, con la participación del personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la que se sumaron vecinos y vecinas del sector.
En la Escuela Provincial N.º 11 “Pioneros Fueguinos”, ubicada en Estancia Sara, se desarrolló una jornada solidaria organizada por el Municipio de Río Grande. Con creatividad y compromiso comunitario, se confeccionaron muñecos de tela destinados a niños y niñas de la ciudad.
La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una jornada en el SUM del Centro Comunitario del KyD, con una gran participación de vecinos y vecinas que accedieron a controles de salud, vacunación y turnos médicos gratuitos.
En un trabajo articulado entre el Gobierno de Tierra del Fuego, AeIAS y la Fundación YPF, llegó a la ciudad de Ushuaia la propuesta educativa para estudiantes de nivel secundario denominada “Sala de escape YPF”.