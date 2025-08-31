La Sala de Escape de Fundación YPF llegó a Colegios de Ushuaia

Esta actividad busca acercar el mundo de la ciencia, la tecnología y la industria energética a los jóvenes, a través de desafíos temáticos vinculados a Vaca Muerta. La propuesta tiene como finalidad fomentar el interés por las vocaciones técnicas, mediante dinámicas innovadoras que combinan el juego con la resolución de problemas reales asociados a la producción de energía.

Las instituciones seleccionadas para participar en esta instancia fueron los Colegios Provinciales “Los Andes”, “Eva Duarte de Perón”, “Kloketen”, “Juana Azurduy” y el Centro Polivalente de Arte “María Inés Bustelo”, cuyos estudiantes debieron resolver trivias con preguntas sobre la matriz energética, armar un generador eléctrico, trabajar para mejorar el consumo de energía en una escuela, recorrer con realidad virtual un yacimiento de gas y con todo ello, descubrir desde la práctica cómo la ciencia, la tecnología y la energía pueden ser parte de su futuro.

Al respecto, la directora Provincial de Educación Secundaria, Marisa Arredondo, destacó que “recibimos esta propuesta de la Fundación YPF, la cual invita a chicos y chicas a aprender jugando a través de dos salas de escape donde los chicos descubrieron códigos a través de acertijos, lo que les permitió conocer el trabajo en Vaca Muerta. Trabajan con la energía y diferentes conceptos de la energía”.

“La verdad es que ha sido una propuesta interesante, recorriendo estos cinco colegios. Los chicos y chicas han disfrutado de estas propuestas innovadoras que los motivan a seguir aprendiendo” añadió Arredondo.