“El deporte es salud y bienestar para toda la vida”

El encuentro surgió a pedido del equipo de Newcom “Los HDP”, a modo de agradecimiento por el acompañamiento integral que habitualmente reciben de parte del Municipio.

En este marco, entregaron un presente al intendente Martín Perez, quien expresó su orgullo no sólo por el logro alcanzado sino también por el compañerismo y valores positivos que esta actividad generó en todos los y las deportistas que participaron de toda la provincia.

«El Newcom sigue consolidándose en toda la provincia y particularmente en nuestra ciudad su crecimiento ha sido exponencial” destacó y agregó que “en Río Grande tenemos más de 150 adultos y adultas mayores que practican esta disciplina, y que además se suman a otras propuestas”.

Asimismo, expresó que “para esta gestión municipal es una política pública vincular directamente a la actividad deportiva con los adultos mayores, y lo hacemos en cada uno de nuestros gimnasios, centros culturales, en la pileta, en el centro de campamento y recreación”, subrayó.

Por último, remarcó que “el deporte es más que actividad física, es educación, valores y principalmente salud”.

También estuvieron presentes: el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; el gerente de Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña y el subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer.