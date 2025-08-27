Río Grande organiza jornada inclusiva para niñas y niños con diversidad funcional

ShelknamsurDe interés 17/08/2025
La gestión del intendente Martín Perez sostiene una red de 15 dispositivos sanitarios distribuidos en toda la ciudad. A través del siguiente enlace: www.riogrande.gob.ar/salud, los vecinos y vecinas pueden acceder al mapa interactivo con su ubicación, especialidades o zonas.
18/08/2025
El partido Somos Fueguinos comunicó oficialmente que no presentará candidatos a senadores ni diputados nacionales en las próximas elecciones del 26 de octubre, al considerar que el escenario político nacional se encuentra marcado por una fuerte polarización y una profunda grieta.
18/08/2025
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, se refirió a la conformación de la lista de candidatos para las próximas elecciones en Tierra del Fuego.
19/08/2025
Jóvenes y adolescentes que participan en las colonias de invierno de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia visitaron el Parque Nacional Tierra del Fuego.
19/08/2025
La atleta española e ingeniera náutica Begoña Alday unió Cabo Peña (Argentina) con el Paso McKinlay (Chile), nadando un kilómetro y medio en las gélidas aguas del canal fueguino en pleno invierno austral. La travesía se llevó adelante en condiciones extremas y forma parte de la preparación que la deportista realiza de cara al desafío IronHuman, el primer triatlón en la Antártida previsto para 2026.
19/08/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, entregó certificados a vecinos y vecinas que completaron distintas propuestas de formación durante el primer semestre de 2025.
26/08/2025
En el marco del Mes de las Infancias, la Municipalidad de Ushuaia invita a las familias a realizar los controles pediátricos, fundamentales para garantizar el crecimiento pleno y saludable de niñas y niños.
26/08/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Servicios Veterinarios y en conjunto con la protectora Amo a los Animales RG, llevó adelante una nueva jornada de adopción responsable en el Centro Comunitario Municipal del barrio Perón.
27/08/2025
El crecimiento monumental de la droguería Suizo Argentina en los últimos dos años encendió las alarmas no solo a nivel nacional, sino también en Tierra del Fuego. Mientras la empresa pasó de facturar $3.898 millones en 2024 a más de $108.000 millones en 2025, en la provincia el Tribunal de Cuentas observó irregularidades en contrataciones de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF): pagos devengados de forma extemporánea, falta de crédito presupuestario y violaciones de plazos en convenios directos. Una combinación que hoy coloca al Gobierno de Gustavo Melella en el centro de la polémica.
27/08/2025
El Municipio de Rio Grande acerca oportunidades de capacitación con salida laboral, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la economía local y mayores oportunidades de empleabilidad para cada riograndense.