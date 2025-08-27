Río Grande organiza jornada inclusiva para niñas y niños con diversidad funcional

La actividad tendrá lugar el sábado 30 de agosto, de 15 a 17 horas, en el Gimnasio Juan Manuel de Rosas (Pasaje Virgen Milagrosa 50). Será un espacio accesible, respetuoso y libre de sobrecarga sensorial, que incluirá sorteos y propuestas lúdicas orientadas al juego y la recreación.

El encuentro es impulsado por las Secretarías de Género y Desarrollo Comunitario, Gestión Ciudadana y la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, a partir del diálogo con las familias que destacan la importancia de contar con entornos seguros y adaptados.

Además, se invita a los asistentes a participar con disfraces o accesorios divertidos para sumar alegría a la jornada.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso de acompañar a las familias y avanzar hacia una ciudad más accesible y empática durante todo el año.