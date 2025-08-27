Nuevos espacios de crecimiento laboral con “Formarte es Crecer”

Las inscripciones se realizarán el jueves 28 de agosto, mediante el siguiente link: https://bit.ly/48DgtAp.

El Municipio trabaja permanentemente para acercar a la comunidad diferentes herramientas para potenciar su desarrollo personal y profesional. De esta manera, el jueves 28 de agosto a las 09:30 horas, se lanzarán nuevas inscripciones para cursos del Programa Municipal “Formarte es Crecer”.

Las propuestas son presenciales y con cupos limitados. Respecto a las categorías, en esta ocasión abarcan “Textil”, “Estética”, “Gastronomía”, "Peluquería", “Mi Primer Empleo”, "Industria" y "Empleo independiente".

En la categoría “Textil”, los vecinos y vecinas podrán acceder a los cursos de “Moldería textil avanzado”, “Indumentaria folclórica”, “Pret a Portet y Sastrería - Avanzado". Todos los participantes deberán tener conocimientos previos.

Además, en “Estética”, los espacios de formación disponibles serán: "Visajismo y Elevación de Pestañas", “Capping con diseño de nail art”, “Manicura integral con press on y semipermanente”, “Uñas esculpidas con manicura express nivel intermedio”, “Depilación” y "Masajes para embarazadas. Por otra parte, en la categoría "Peluquería" podrán participar en: “Corte masculino y barbería avanzados”, “Corte masculino y barbería Inicial”, "Corte Unisex Avanzado" y "Seminario Alisado de Cabellos".

En tanto, en “Cocina”, podrán encontrar talleres de: “Auxiliar de cocina avanzado”, “Seminario de Pastas Rellenas y Lisas”, “Auxiliar de cocina inicial”, “Ayudante de panadería” y “Maestro panadero”. En la categoría “Mi primer empleo”, podrán acceder a “Confección y primera entrevista laboral”.

Finalmente, en "Empleo Independiente" se dictarán: "Reparación de Aires Acondicionados Automotor" y "Reparación de PC" y en “Industria” podrán formar parte de “Reparación de Placas”. Es de mencionar que estos espacios se llevarán adelante junto a Fundación Mirgor, con el objetivo de seguir formando a las y los riograndenses con un perfil de mano de obra calificada. Asimismo, se busca consolidar la vinculación entre los sectores público y privado en pos de ampliar y mejorar las oportunidades de desarrollo para la comunidad.

A través del Programa Municipal de Capacitación “Formarte es Crecer”, el Estado Municipal busca proporcionar a las y los riograndenses las herramientas necesarias para mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción en el mundo laboral.