Nuevos espacios de crecimiento laboral con “Formarte es Crecer”

El Municipio de Rio Grande acerca oportunidades de capacitación con salida laboral, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la economía local y mayores oportunidades de empleabilidad para cada riograndense.

Las inscripciones se realizarán el jueves 28 de agosto, mediante el siguiente link: https://bit.ly/48DgtAp.

El Municipio trabaja permanentemente para acercar a la comunidad diferentes herramientas para potenciar su desarrollo personal y profesional. De esta manera, el jueves 28 de agosto a las 09:30 horas, se lanzarán nuevas inscripciones para cursos del Programa Municipal “Formarte es Crecer”.

Las propuestas son presenciales y con cupos limitados. Respecto a las categorías, en esta ocasión abarcan “Textil”, “Estética”, “Gastronomía”, "Peluquería", “Mi Primer Empleo”, "Industria" y "Empleo independiente".

En la categoría “Textil”, los vecinos y vecinas podrán acceder a los cursos de “Moldería textil avanzado”, “Indumentaria folclórica”, “Pret a Portet y Sastrería - Avanzado". Todos los participantes deberán tener conocimientos previos.

Además, en “Estética”, los espacios de formación disponibles serán: "Visajismo y Elevación de Pestañas", “Capping con diseño de nail art”, “Manicura integral con press on y semipermanente”, “Uñas esculpidas con manicura express nivel intermedio”, “Depilación” y "Masajes para embarazadas. Por otra parte, en la categoría "Peluquería" podrán participar en: “Corte masculino y barbería avanzados”, “Corte masculino y barbería Inicial”, "Corte Unisex Avanzado" y "Seminario Alisado de Cabellos".

En tanto, en “Cocina”, podrán encontrar talleres de: “Auxiliar de cocina avanzado”, “Seminario de Pastas Rellenas y Lisas”, “Auxiliar de cocina inicial”, “Ayudante de panadería” y “Maestro panadero”. En la categoría “Mi primer empleo”, podrán acceder a “Confección y primera entrevista laboral”.

Finalmente, en "Empleo Independiente" se dictarán: "Reparación de Aires Acondicionados Automotor" y "Reparación de PC" y en “Industria” podrán formar parte de “Reparación de Placas”. Es de mencionar que estos espacios se llevarán adelante junto a Fundación Mirgor, con el objetivo de seguir formando a las y los riograndenses con un perfil de mano de obra calificada. Asimismo, se busca consolidar la vinculación entre los sectores público y privado en pos de ampliar y mejorar las oportunidades de desarrollo para la comunidad.

Aquellos interesados en formar parte deberán inscribirse a través del siguiente link: https://bit.ly/48DgtAp.

A través del Programa Municipal de Capacitación “Formarte es Crecer”, el Estado Municipal busca proporcionar a las y los riograndenses las herramientas necesarias para mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción en el mundo laboral.

