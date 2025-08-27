Nuevos espacios de crecimiento laboral con “Formarte es Crecer”

Río Grande organiza jornada inclusiva para niñas y niños con diversidad funcional
En el marco del Mes de las Infancias, el Municipio de Río Grande llevará adelante una jornada destinada a niñas y niños con diversidad funcional y sus familias.
El Municipio de Rio Grande acerca oportunidades de capacitación con salida laboral, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la economía local y mayores oportunidades de empleabilidad para cada riograndense.De interés 27/08/2025Shelknamsur
Las inscripciones se realizarán el jueves 28 de agosto, mediante el siguiente link: https://bit.ly/48DgtAp.
El Municipio trabaja permanentemente para acercar a la comunidad diferentes herramientas para potenciar su desarrollo personal y profesional. De esta manera, el jueves 28 de agosto a las 09:30 horas, se lanzarán nuevas inscripciones para cursos del Programa Municipal “Formarte es Crecer”.
Las propuestas son presenciales y con cupos limitados. Respecto a las categorías, en esta ocasión abarcan “Textil”, “Estética”, “Gastronomía”, "Peluquería", “Mi Primer Empleo”, "Industria" y "Empleo independiente".
En la categoría “Textil”, los vecinos y vecinas podrán acceder a los cursos de “Moldería textil avanzado”, “Indumentaria folclórica”, “Pret a Portet y Sastrería - Avanzado". Todos los participantes deberán tener conocimientos previos.
Además, en “Estética”, los espacios de formación disponibles serán: "Visajismo y Elevación de Pestañas", “Capping con diseño de nail art”, “Manicura integral con press on y semipermanente”, “Uñas esculpidas con manicura express nivel intermedio”, “Depilación” y "Masajes para embarazadas. Por otra parte, en la categoría "Peluquería" podrán participar en: “Corte masculino y barbería avanzados”, “Corte masculino y barbería Inicial”, "Corte Unisex Avanzado" y "Seminario Alisado de Cabellos".
En tanto, en “Cocina”, podrán encontrar talleres de: “Auxiliar de cocina avanzado”, “Seminario de Pastas Rellenas y Lisas”, “Auxiliar de cocina inicial”, “Ayudante de panadería” y “Maestro panadero”. En la categoría “Mi primer empleo”, podrán acceder a “Confección y primera entrevista laboral”.
Finalmente, en "Empleo Independiente" se dictarán: "Reparación de Aires Acondicionados Automotor" y "Reparación de PC" y en “Industria” podrán formar parte de “Reparación de Placas”. Es de mencionar que estos espacios se llevarán adelante junto a Fundación Mirgor, con el objetivo de seguir formando a las y los riograndenses con un perfil de mano de obra calificada. Asimismo, se busca consolidar la vinculación entre los sectores público y privado en pos de ampliar y mejorar las oportunidades de desarrollo para la comunidad.
Aquellos interesados en formar parte deberán inscribirse a través del siguiente link: https://bit.ly/48DgtAp.
A través del Programa Municipal de Capacitación “Formarte es Crecer”, el Estado Municipal busca proporcionar a las y los riograndenses las herramientas necesarias para mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción en el mundo laboral.
El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Servicios Veterinarios y en conjunto con la protectora Amo a los Animales RG, llevó adelante una nueva jornada de adopción responsable en el Centro Comunitario Municipal del barrio Perón.
El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, acompañó la instancia final del Torneo Nacional C20 de Futsal CAFS, certamen que se desarrolló durante una semana en la ciudad con la participación de equipos de distintos puntos del país.
El pasado fin de semana, diez alumnas de la Escuela Municipal de Gimnasia Artística de Ushuaia participaron en la instancia local del selectivo de los Juegos Fueguinos, clasificatorios para los Juegos Evita. Con una destacada actuación, el equipo alcanzó el primer puesto y obtuvo el pase a la etapa provincial.
El Municipio de Río Grande, a través del Centro Municipal de las Infancias dependiente de la Secretaría de Salud, impulsa el Programa Municipal de Formación sobre Neurodesarrollo para la Comunidad Educativa, una propuesta destinada a fortalecer la capacitación en el abordaje integral del desarrollo infantil en el ámbito escolar y abierta a toda la provincia.
El Municipio de Río Grande recuerda a la comunidad que continúa abierta la votación popular de la 4° edición de la Digital Hackathon, una propuesta educativa que reúne a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios en el desafío de crear soluciones tecnológicas para la ciudad.
El intendente Martín Perez encabezó la apertura del 1° Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica, que se desarrolló en Río Grande los días 21 y 22 de agosto, bajo el lema “Reimaginando la Enseñanza: Claves para Transformar el Aula”.
Este viernes 22 de agosto se llevará a cabo “Ritmos Populares”, una propuesta enmarcada en el ciclo de actividades «Comunidad en Grande», organizada por el Municipio de Río Grande a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, junto a la Murga «Explosiva Pizpiretas» y «Los Imponentes Raíces Andinas».
Este padrón incluye a personas que hayan nacido en Río Grande o llegado a nuestra ciudad hasta 1965, con el objetivo principal de poner en valor la historia, el compromiso y el trabajo que realizaron para el crecimiento de esta tierra.
La Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, acompaña a las infancias y adolescencias en su proceso de aprendizaje a lo largo del ciclo escolar. Los espacios están destinados a los niveles primario y secundario en diferentes puntos de la ciudad.
Con niveles de nieve superiores al promedio, temperaturas estables e infraestructura de primer nivel, el centro fueguino ofrece pistas en condiciones óptimas de principio a fin, respaldadas además por un moderno sistema de cañones de nieve artificial que garantiza jornadas de esquí desde la cumbre hasta la base.
El Municipio de Río Grande, a través de Río Grande Activa y su marca RGA Alimentos, continúa creciendo sostenidamente en la producción local de alimentos mediante la articulación público-privada. Esta acción forma parte de una política pública clave impulsada por la gestión del intendente Martín Perez, orientada a visibilizar y provincializar la producción de alimentos ricos, saludables y locales.
La gestión del intendente Martín Perez sostiene una red de 15 dispositivos sanitarios distribuidos en toda la ciudad. A través del siguiente enlace: www.riogrande.gob.ar/salud, los vecinos y vecinas pueden acceder al mapa interactivo con su ubicación, especialidades o zonas.
El partido Somos Fueguinos comunicó oficialmente que no presentará candidatos a senadores ni diputados nacionales en las próximas elecciones del 26 de octubre, al considerar que el escenario político nacional se encuentra marcado por una fuerte polarización y una profunda grieta.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, se refirió a la conformación de la lista de candidatos para las próximas elecciones en Tierra del Fuego.
Jóvenes y adolescentes que participan en las colonias de invierno de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia visitaron el Parque Nacional Tierra del Fuego.
La atleta española e ingeniera náutica Begoña Alday unió Cabo Peña (Argentina) con el Paso McKinlay (Chile), nadando un kilómetro y medio en las gélidas aguas del canal fueguino en pleno invierno austral. La travesía se llevó adelante en condiciones extremas y forma parte de la preparación que la deportista realiza de cara al desafío IronHuman, el primer triatlón en la Antártida previsto para 2026.
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, entregó certificados a vecinos y vecinas que completaron distintas propuestas de formación durante el primer semestre de 2025.
En el marco del Mes de las Infancias, la Municipalidad de Ushuaia invita a las familias a realizar los controles pediátricos, fundamentales para garantizar el crecimiento pleno y saludable de niñas y niños.
El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Servicios Veterinarios y en conjunto con la protectora Amo a los Animales RG, llevó adelante una nueva jornada de adopción responsable en el Centro Comunitario Municipal del barrio Perón.
El crecimiento monumental de la droguería Suizo Argentina en los últimos dos años encendió las alarmas no solo a nivel nacional, sino también en Tierra del Fuego. Mientras la empresa pasó de facturar $3.898 millones en 2024 a más de $108.000 millones en 2025, en la provincia el Tribunal de Cuentas observó irregularidades en contrataciones de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF): pagos devengados de forma extemporánea, falta de crédito presupuestario y violaciones de plazos en convenios directos. Una combinación que hoy coloca al Gobierno de Gustavo Melella en el centro de la polémica.
