Río Grande impulsa la adopción responsable y el cuidado animal

Vecinos y vecinas participaron de la iniciativa, eligiendo sumar a sus hogares nuevas mascotas con compromiso y responsabilidad.

“No es la primera vez que adopto, aparte de salvarles la vida a ellos, ellos te la terminan salvando a vos. Son muy buenos compañeros, no son juguetes, no son un objeto, tienen vida y hay que cuidarlos”, reflexionó Naiara, vecina de la ciudad que adoptó una mascota durante la jornada.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, expresó: “Nos completa de felicidad conocer una familia que decide responsablemente adoptar una mascota”.

Además, destacó que esta iniciativa forma parte de una política pública sostenida: “Trabajamos con el objetivo de hacer una ciudad mascotera y responsable. Esa tarea la llevamos adelante con inversión del Estado, mucho esfuerzo y el enorme compromiso de quienes forman parte de las asociaciones protectoras de la ciudad”.

Con este tipo de acciones, el Municipio reafirma su compromiso con el bienestar animal y con la construcción de una comunidad solidaria, consciente y responsable.