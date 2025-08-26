Ushuaia prepara su 141° Aniversario con la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante en la Antigua Casa Beban una nueva reunión con la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores, en el marco de la agenda de actividades por el 141° Aniversario de la ciudad.

Locales26/08/2025ShelknamsurShelknamsur
antoguos-1
Copiar Código AMP

Del encuentro, que forma parte del trabajo periódico entre la Secretaría y la Comisión, participaron la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi y el concejal Nicolás Pelloli, con el objetivo de dialogar sobre propuestas y conocer la iniciativa de la Comisión para impulsar Declaraciones de Reconocimiento del Concejo Deliberante a ciudadanos y ciudadanas destacadas.

La viceintendenta expresó que “fue una reunión muy amena donde pude tomar contacto por primera vez con la Comisión, conocer su labor y escuchar las inquietudes referidas a la Declaración de Personalidad Ilustre o Ciudadano Destacado, así como otras consultas relacionadas con el rol de la vicenintendencia”.

Y agregó: “Estoy muy agradecida a la Secretaría de Cultura y Educación y a la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores por la invitación hacia mí y el concejal Pelloli. Quedamos a disposición para trabajar desde el Concejo Deliberante en lo que consideren conveniente”.

Por su parte, el concejal Nicolás Pelloli destacó que “pudimos charlar sobre los proyectos e ideas que involucran a nuestras familias más antiguas de la ciudad. Su testimonio y legado son siempre importantes para seguir construyendo la Ushuaia que queremos”.

Finalmente, Guadalupe Ocampo, coordinadora de Comunicación y Extensión Cultural de la Secretaría de Cultura y Educación, sostuvo que “esta reunión es parte de un trabajo articulado y periódico que llevamos adelante con la Comisión, pensando en las actividades típicas del cumpleaños de la ciudad como el Acto y la Cena de Antiguos Pioneros y Pobladores, entre otras. Desde la gestión municipal seguimos impulsando iniciativas que reconozcan a nuestros Antiguos y Pioneros Pobladores, entendiendo que son una parte fundamental de la historia y el patrimonio de Ushuaia”.

Te puede interesar
ESCUCHA

Nueva edición de “Ushuaia te escucha” en el barrio Río Pipo

Shelknamsur
Locales20/08/2025

A través del Centro de Acción Legal Comunitario la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una nueva edición de “Ushuaia te escucha”, espacio de participación ciudadana que tiene como objetivo generar un ida y vuelta que permita impulsar propuestas que beneficien a la comunidad y contribuyan al desarrollo de la ciudad.

Lo más visto
latam

Ushuaia–Malvinas tendrá vuelo directo hasta diciembre

Shelknamsur
Mundo22/08/2025

El gobierno ilegítimo británico en las Islas Malvinas confirmó que el vuelo semanal de LATAM que une Punta Arenas con Mount Pleasant realizará su escala argentina en Ushuaia entre el 1° de septiembre y el 23 de diciembre, debido a reparaciones en la pista del aeropuerto de Río Gallegos. De esta manera, durante casi cuatro meses se podrá viajar directamente entre Ushuaia y Malvinas, en el marco del Acuerdo de 1999 que establece escalas mensuales en suelo argentino.

EGRESADOS

57 egresados de la una en Río Grande: «un hito para la educación artística fueguina

Shelknamsur
Política25/08/2025

Así lo consideró el intendente Martín Perez en el Acto de Colación de los primeros egresados y egresadas de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) en Río Grande. Con gran emoción, estudiantes de distintas disciplinas, junto a sus familias, docentes, autoridades municipales y referentes institucionales, celebraron la finalización de una etapa formativa que marca un hito para la ciudad y para la educación artística en Tierra del Fuego.

vonder

Von Der Thusen advirtió sobre el desempleo en Tierra del Fuego: “Hoy somos la provincia con mayor desocupación de la Patagonia”

Shelknamsur
Política25/08/2025

El legislador Raúl Von Der Thusen expresó su preocupación por las cifras de desempleo que registra Tierra del Fuego y ratificó que continuará “trabajando en nuevos proyectos que permitan generar mano de obra genuina en nuestra provincia, que hoy cuenta con la tasa de desocupación más alta de toda la Patagonia, con más de 13.000 personas buscando trabajo, según datos del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia”.

casa-de-gobierno

Tierra del Fuego: todos los gobernadores fueron empleados públicos, pero el desafío es no repetir los mismos errores

Mariano López
Política25/08/2025

Con una mirada estatal: todos los gobernadores de Tierra del Fuego fueron empleados públicos. Desde la provincialización en 1991, la provincia estuvo gobernada por dirigentes con carrera en la administración pública: José Arturo Estabillo, Carlos Manfredotti, Jorge Colazo, Hugo Cóccaro, Fabiana Ríos, Rosana Bertone y Gustavo Melella. Todos llegaron al poder desde el Estado, consolidando un modelo dependiente de la coparticipación, los impuestos y el presupuesto, más que de la generación de recursos productivos genuinos. Hoy, con la mirada liberal del presidente que impulsa el achicamiento del Estado, el esquema fueguino queda expuesto: un aparato elefantiásico, con salarios bajos, 50% de pobreza y una escasa diversificación económica.