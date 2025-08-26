Ushuaia prepara su 141° Aniversario con la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores

Del encuentro, que forma parte del trabajo periódico entre la Secretaría y la Comisión, participaron la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi y el concejal Nicolás Pelloli, con el objetivo de dialogar sobre propuestas y conocer la iniciativa de la Comisión para impulsar Declaraciones de Reconocimiento del Concejo Deliberante a ciudadanos y ciudadanas destacadas.

La viceintendenta expresó que “fue una reunión muy amena donde pude tomar contacto por primera vez con la Comisión, conocer su labor y escuchar las inquietudes referidas a la Declaración de Personalidad Ilustre o Ciudadano Destacado, así como otras consultas relacionadas con el rol de la vicenintendencia”.

Y agregó: “Estoy muy agradecida a la Secretaría de Cultura y Educación y a la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores por la invitación hacia mí y el concejal Pelloli. Quedamos a disposición para trabajar desde el Concejo Deliberante en lo que consideren conveniente”.

Por su parte, el concejal Nicolás Pelloli destacó que “pudimos charlar sobre los proyectos e ideas que involucran a nuestras familias más antiguas de la ciudad. Su testimonio y legado son siempre importantes para seguir construyendo la Ushuaia que queremos”.

Finalmente, Guadalupe Ocampo, coordinadora de Comunicación y Extensión Cultural de la Secretaría de Cultura y Educación, sostuvo que “esta reunión es parte de un trabajo articulado y periódico que llevamos adelante con la Comisión, pensando en las actividades típicas del cumpleaños de la ciudad como el Acto y la Cena de Antiguos Pioneros y Pobladores, entre otras. Desde la gestión municipal seguimos impulsando iniciativas que reconozcan a nuestros Antiguos y Pioneros Pobladores, entendiendo que son una parte fundamental de la historia y el patrimonio de Ushuaia”.