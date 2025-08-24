Fuerza Patria realizó el encuentro “La Fuerza de las Mujeres” en el gimnasio de AEP en Ushuaia

Con la participación de más de 1.500 mujeres de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, Fuerza Patria llevó adelante este domingo el Encuentro Militante “La Fuerza de las Mujeres” en el gimnasio de AEP de Ushuaia, rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Política24/08/2025
foto_encuentro
Cerró el acto, como oradora, la senadora nacional Cristina López, candidata a la reelección por Fuerza Patria, acompañada por su suplente Carolina Yutrovic, y también por la candidata a diputada nacional Paola Mancilla, junto a sus suplentes Matías Rodríguez Ojeda y Jeannette Alderette. La jornada contó además con la presencia de otras autoridades: las concejalas de Ushuaia Laura Ávila, Analía Escalante y Nicolás Pelloli, los legisladores provinciales Victoria Voto y Juan Carlos Pino, la diputada nacional Andrea Freites, los concejales de Tolhuin Rosana Taberna y Marcelo Muñoz, y la gobernadora mandato cumplido Fabiana Ríos.

Cristina López agradeció el acompañamiento y lanzó el contundente mensaje de que "sólo nuestra fuerza puede frenar a Milei. No hay motosierra que pueda contra la fuerza de los fueguinos y fueguinas”.

La senadora también remarcó que el gobierno nacional “abandonó la obra pública, ataca a la industria fueguina y entrega nuestra soberanía sobre Malvinas. Frente a ese modelo de ajuste y entrega, la única respuesta es la organización de nuestro pueblo y el voto a Fuerza Patria”.

López subrayó que “lo que está en juego no es una banca, es el futuro de nuestros hijos, la dignidad de nuestros viejos y el trabajo de nuestras familias. A este gobierno que gobierna con odio le vamos a poner un freno con organización y con esperanza”.

La jornada incluyó un panel de referentes femeninas de distintos sectores sociales, sindicales, científicos y comunitarios. Expusieron Vanesa Parmigiani (CADIC), Kiara Muñoz (Tolhuin), Andrea Álvarez (docencia), María Eva López (Comedor La Luz del Valle) y Luciana Nieto (dirigente metalúrgica y funcionaria de OSEF), moderadas por Sabrina Marcucci.

Posteriormente, se desarrolló un trabajo en comisiones que permitió debatir propuestas y estrategias de campaña, con la participación de más de 20 grupos de mujeres. El encuentro también contó con la presencia de dirigentes y electos de Fuerza Patria a nivel nacional y provincial, que acompañaron el debate y fortalecieron la organización de cara a los próximos comicios.

El evento se vivió en un clima de militancia y organización, donde se reafirmó el compromiso de las mujeres con la defensa de la provincia frente a las políticas del gobierno nacional.

