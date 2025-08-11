Se recuerda la prohibición de transitar con vehículos motorizados por las playas

El Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Ambiente, recuerda a los vecinos y vecinas que se encuentra vigente la Ordenanza N° 1896/04.

De interés 11/08/2025ShelknamsurShelknamsur
20180810043401_cabo_domingo_1
Copiar Código AMP

La misma prohíbe la circulación de cualquier tipo de vehículo motorizado por las playas de la ciudad, y por cualquier zona declarada como reserva natural urbana. De ser detectados, podrán ser infraccionados.

Tal consideración se realiza en virtud de imágenes recibidas en los últimos días donde se observa el tránsito de vehículos por sectores aledaños al Cabo Domingo y el Puerto.

Nuestra costa es un sitio de interés ambiental, declarado Reserva Natural Costa Atlántica. Se solicita a la comunidad respetar las normas vigentes y contribuir al cuidado de estos espacios y sus ecosistemas.

Te puede interesar
2

Gestión de flotas: cómo YPF Ruta convierte kilómetros en resultados medibles

Shelknamsur
De interés 11/08/2025

La gestión de flotas dejó de ser un centro de costo para transformarse en una palanca de eficiencia. Acá YPF Ruta presenta una propuesta integral que combina combustible, datos y servicios para que cada camión, utilitario o vehículo liviano rinda más, con ahorro, control de consumo y optimización de recorridos que impactan directo en la logística empresarial.

photo_4954490693334708673_y-1

Llega la 5ta edición de la Expo “En carrera a mi Proyecto”

Shelknamsur
De interés 10/08/2025

Organizada por el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, como parte de la agenda de la Dirección de Juventudes, y la Subsecretaría de Educación, la jornada se desarrollará en el Polideportivo Guata Navarro, con distintas ofertas educativas y de oficios para acompañar a las y los jóvenes en su proyecto de vida.

photo_4942904138585454966_y-1

Agentes Municipales se capacitan en Atención al Público

Shelknamsur
De interés 07/08/2025

Con una convocatoria que superó los 40 participantes, comenzó esta semana la capacitación “Primera Impresión: herramientas para una atención eficaz”, una propuesta formativa destinada a personal de mesas de entrada y áreas de atención al público del Municipio de Río Grande.

CONGRESO

Río Grande lanza el 1° Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica

Shelknamsur
De interés 03/08/2025

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, convoca a equipos de gestión, equipos pedagógicos y cuerpo docente de todos los niveles —inicial, primario, secundario y superior— a participar del 1° Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica “Reimaginando la Enseñanza: Claves para transformar el aula”.

Lo más visto
fuerza_patria_converted_fe6dcc70 (1)

Con sindicatos y partidos, Fuerza Patria promete frenar la recentralización fiscal de Milei

Shelknamsur
Política08/08/2025

Con la firma de su acta constitutiva, “Fuerza Patria” se presentó en sociedad y se autodefinió como “la referencia política y territorial más amplia de la provincia” para confrontar las políticas de Javier Milei. La flamante coalición –que combina partidos, sindicatos y movimientos sociales– se propone defender la industria fueguina, el trabajo local y el federalismo frente al ajuste nacional.

VIAJA

Llega una nueva edición del concurso “reciclá y viajá”

Shelknamsur
Política09/08/2025

Esta actividad está destinada a los penúltimos años de las escuelas secundarias donde este año participarán 13 instituciones educativas de la ciudad. De esta forma, se busca crear conciencia ambiental en las juventudes de Río Grande y que, al mismo tiempo, tengan la oportunidad de ganar grandes premios para poder financiar su viaje de egresados.

photo_4954490693334708673_y-1

Llega la 5ta edición de la Expo “En carrera a mi Proyecto”

Shelknamsur
De interés 10/08/2025

Organizada por el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, como parte de la agenda de la Dirección de Juventudes, y la Subsecretaría de Educación, la jornada se desarrollará en el Polideportivo Guata Navarro, con distintas ofertas educativas y de oficios para acompañar a las y los jóvenes en su proyecto de vida.

PEREZ-2

Río Grande y LUCCAU sellan un convenio para fortalecer la prevención y detección temprana del cáncer

Shelknamsur
Política11/08/2025

El Municipio de Río Grande y la Fundación de Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU) firmaron un Convenio de Colaboración y Cooperación para fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y concientización sobre el cáncer en la comunidad. El acuerdo —suscripto por el intendente Martín Perez y la presidenta de LUCCAU, Nélida Parra— tendrá un plazo inicial de dos años, con posibilidades de extensión, y fija una agenda conjunta que incluye campañas de sensibilización, jornadas comunitarias de prevención, capacitaciones para personal de salud y actividades educativas para vecinos y vecinas.