Se recuerda la prohibición de transitar con vehículos motorizados por las playas

Gestión de flotas: cómo YPF Ruta convierte kilómetros en resultados medibles Shelknamsur De interés 11/08/2025 La gestión de flotas dejó de ser un centro de costo para transformarse en una palanca de eficiencia. Acá YPF Ruta presenta una propuesta integral que combina combustible, datos y servicios para que cada camión, utilitario o vehículo liviano rinda más, con ahorro, control de consumo y optimización de recorridos que impactan directo en la logística empresarial.

Llega la 5ta edición de la Expo “En carrera a mi Proyecto” Shelknamsur De interés 10/08/2025 Organizada por el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, como parte de la agenda de la Dirección de Juventudes, y la Subsecretaría de Educación, la jornada se desarrollará en el Polideportivo Guata Navarro, con distintas ofertas educativas y de oficios para acompañar a las y los jóvenes en su proyecto de vida.

Río Grande lanza una nueva edición de “Mujeres Construyendo Futuro” Shelknamsur De interés 10/08/2025 Con una mirada puesta en la igualdad de oportunidades, la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario de Río Grande anunció el inicio de una nueva edición del programa municipal “Mujeres Construyendo Futuro”.

Encontrá pollos de RGA alimentos en toda la provincia Shelknamsur De interés 09/08/2025 Los pollos de RGA Alimentos están disponibles en distintas carnicerías y pollerías de la provincia. Un producto de calidad para todos los fueguinos y fueguinas.

Agentes Municipales se capacitan en Atención al Público Shelknamsur De interés 07/08/2025 Con una convocatoria que superó los 40 participantes, comenzó esta semana la capacitación “Primera Impresión: herramientas para una atención eficaz”, una propuesta formativa destinada a personal de mesas de entrada y áreas de atención al público del Municipio de Río Grande.

Se encuentra abierta la inscripción para las carreras de la Universidad de la Patagonia Shelknamsur De interés 07/08/2025 Las mismas se realizan hasta el viernes 8 de agosto, inclusive. A través de la Dirección de Educación Municipal, dependiente de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario. Es importante mencionar que este es el 2° llamado del año para los y las ingresantes.

El municipio de Río Grande acompaña el Bautismo de Kayak en el Mes de las Infancias Shelknamsur De interés 07/08/2025 En el marco de las actividades organizadas por el Mes de las Infancias, el Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, acompaña al Club Náutico “Loshelk Oten” en una jornada de bautismo de kayak: propuesta recreativa y formativa destinada a las infancias de la ciudad.

“Muñecos Solidarios”: Vecinos y vecinas confeccionaron más de 700 muñecos para regalar durante el mes de las infancias Shelknamsur De interés 07/08/2025 Se trata de alumnos de diferentes talleres del Centro Cultural Alem. La propuesta solidaria buscó acompañar con alegría y compromiso a las familias riograndenses en un nuevo mes de las Infancias. Estuvo a cargo de las profesoras Andrea González (taller de Corte y Confección) y Andrea Issa (taller de Patchwork).

Comenzó el curso de cuidados para personas mayores con orientación asociativa Shelknamsur De interés 06/08/2025 Junto a la Universidad del Chubut, el Municipio de Río Grande dio inicio a una capacitación destinada a formar personas competentes en el cuidado y la atención integral de personas adultas mayores, desde una perspectiva socio-comunitaria y de derechos.

El Congreso Educativo Municipal supera los mil inscriptos en sus primeras jornadas Shelknamsur De interés 04/08/2025 Con una gran convocatoria desde el inicio, el Municipio que conduce Martín Perez reafirma su apuesta por una política activa de formación docente, impulsando capacitaciones con especialistas de primer nivel para fortalecer la calidad educativa en las aulas fueguinas.

Río Grande refuerza el acceso a la salud con el Servicio de Radiología Municipal Shelknamsur De interés 04/08/2025 El Municipio de Río Grande recuerda que está en funcionamiento el Servicio de Radiología en el Centro Municipal de Salud N°1 “Vicente Ferrer”. A través de esta política pública, se busca fortalecer el sistema de salud local, garantizando el derecho a una atención médica de calidad para cada vez más vecinas y vecinos.