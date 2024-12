"Es fundamental que la provincia cuente con un presupuesto aprobado, pero no avalamos un endeudamiento sin destino claro para qué"

El legislador Jorge Lechman, de Somos Fueguinos (SF), explicó que durante la sesión del último jueves la Legislatura aprobó el presupuesto 2025 por mayoría simple, con 8 votos a favor y 7 en contra. Sin embargo, aclaró que el endeudamiento por 20 mil millones de pesos no fue aprobado porque requiere una mayoría especial de dos tercios, es decir, 10 votos afirmativos, que el gobierno no logró. “Acompañamos el presupuesto porque es clave para el funcionamiento de la provincia, pero no avalamos un endeudamiento sin especificar claramente cuál será el destino del dinero”, afirmó.