Lechman criticó a quienes desprestigian el subrégimen de promoción industrial y afirmó que quienes lo realizan tienen una mirada reduccionista

Lechman expresó su preocupación por las críticas hacia el subrégimen de promoción industrial reflejado en las propuestas de los diputados José Luis Espert y Ricardo López Murphy, quienes han sugerido eliminar los impuestos a la importación de productos tecnológicos que se fabrican en Tierra del Fuego, y que implicaría una baja en el costo de los bienes importados, igualándolos a los de la isla. El parlamentario criticó la medida, destacando el impacto positivo de la Ley 19640 en el desarrollo económico y poblacional de la provincia. “Esto no viene ocurriendo desde ahora, sino desde hace muchos años. Por eso, hay que hacer un llamado de atención a todos aquellos representantes nacionales que tiene la provincia porque no he visto proyectos para atenuar semejantes embates que venimos sufriendo los fueguinos. La ex presidenta nos trató de planeros de lujo. Porque a veces la cuestión ideológica o política y partidaria nos ciegan un poquito. Y la realidad es que los actores que embisten son muchos y de distintos sectores políticos y en algún momento van a tener la fuerza suficiente para doblegarnos y es ahí donde tenemos que estar preparados para resistir esos embates”.

El legislador también fue enfático al señalar que la provincia es mucho más que su subrégimen de promoción industrial y criticó la visión reduccionista que algunos tienen. En tal sentido, sostuvo que “La nación le debe una gran reparación histórica a Tierra del Fuego. Si no hubiese sido por la Ley 19640, la provincia no superaría los veinte o treinta mil habitantes. Fue la 19640 la que abrió la puerta a miles de argentinos que, frustrados por no tener un futuro en sus provincias, decidió venir a Tierra del Fuego para poder soñar y construir un futuro mejor”.

Asimismo, mencionó que “Yo soy un defensor de la Constitución de nuestra provincia. Considero que es la Constitución Provincial más moderna que hay en nuestro país. La verdad que me parece que en el contexto provincial y nacional, Tierra del Fuego no merece el gasto de llamar a una Convención Constituyente que no deben ser menos de 1200 o 1300 millones de pesos, solamente en materia organizativa. Y no le va a cambiar la vida a los fueguinos, porque vamos a seguir teniendo los mismos problemas que tenemos hoy. Ahora, tenemos que estar dispuestos a cumplirla. Y si entendemos que hay aspectos que no funcionan, está la herramienta de la enmienda. Se podrían haber hecho 33 enmiendas si alguien hubiese considerado que hay artículos que obstaculizan el desarrollo de la provincia. No es solamente la decisión política sino también de tener los valores claros para hacer estas cosas”.