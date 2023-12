LECHMAN REIVINDICÓ LA CULTURA DEL TRABAJO REAL Y ANTICIPÓ QUE VA A ENFATIZAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y LOS INTERESES DE LOS FUEGUINOS

El parlamentario también se pronunció en relación al proyecto de reforma de la Constitución Provincial impulsado por el Ejecutivo provincial y que fue aprobado por el periodo de la Cámara legislativa saliente en sesión ordinaria celebrada el pasado miércoles. Sostuvo que “Me he manifestado públicamente, no estoy de acuerdo porque creo que no son los tiempos ya que la provincia y el país están atravesando una situación complicada. Pero soy respetuoso de la voluntad popular expresada en el voto de los representantes del pueblo que son los legisladores, quienes votaron para que se convoque a la Convención Constituyente, por ende sería irrespetuoso de mi parte si no participo”.

Asimismo, aludió al proyecto de Presupuesto 2024 que hasta el momento no cuenta con aprobación legislativa. En este sentido, Lechman dijo que “En este año que está a punto de iniciar, se va a tener que trabajar con un presupuesto reconducido, ya que votarlo hoy cuando no lo hemos siquiera leído, me parece que no corresponde. El país estaba viviendo una fiesta y las fiestas siempre tienen un costo y la asunción del nuevo gobierno nacional es resultado del cansancio de las prácticas que nos llevaron a los resultados que estamos presenciando. Lamentablemente, esas acciones tienen un impacto negativo en todos los ciudadanos y es hora de reivindicar el esfuerzo más que nunca, tenemos que volver a la cultura del trabajo pero sin perder ningún derecho adquirido. La viveza indignada de algunos dirigentes nacionales de estos últimos años, nos arrastró a una crisis, viviendo en una economía irreal y con más del 40% de pobreza, más del 15% de indigencia y la clase media está en peligro de extinción. Es innegable que la situación que estamos atravesando en los últimos veinte años en algún momento iba a obligar a afrontarlos de manera responsable. Y en este sentido, esperamos que las medidas que se han tomado redunden en una mejora en el bienestar de los argentinos cuanto antes, y que este ajuste del cual nos demuestra el gobierno nacional, no atente contra el mismo pueblo. Por eso debemos defender el subrégimen de promoción industrial y la Ley 19640 como herramientas que propenden al desarrollo de nuestra región".

Finalmente, el dirigente anticipó que “me preocupa mucho la situación de la OSEF, es muy lamentable porque vemos cómo sufren los afiliados sin que se encuentre un camino que lleve a una viabilidad y sustentabilidad de la Obra Social en las prestaciones que debe brindar al empleado estatal. Lo hemos advertido en las últimas semanas con la suspensión de la atención en farmacias que atendían a pacientes con OSEF y entendemos que se ha llegado a esta situación producto de meses y años de desatención. Pero no debemos olvidar que los empleados y sus familias no pueden esperar más a que haya una regularización en los pagos de la Obra Social y seguramente nos dedicaremos a analizar de qué manera llevar soluciones a quienes padecen hoy la interrupción del servicio de farmacias”.