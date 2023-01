Bertone criticó que Juntos por el Cambio obstruya el beneficio jubilatorio de mujeres

La Parlamentaria profundizó afirmando que “El plan de Pago de Deuda Previsional es un proyecto que fue presentado a fines del mes de junio de 2022 y que pretende que personas que no han realizado los suficientes aportes al sistema de previsión social, puedan hacerlo bajo una serie de requisitos y facilidades para poder acceder al beneficio. Esta iniciativa no genera un déficit ni nada por el estilo, lo que hace que no se genere algún tipo de dificultad. No obstante, Juntos por el Cambio y bloques aliados han intentado obstaculizar esta iniciativa, utilizando, vale decir, las excusas de siempre a las que ya estamos acostumbradas, pero que no quita que siga siendo algo enormemente injusto para las millones de personas que están a la espera de que este proyecto avance”.

Bertone, en tal sentido, sostuvo que “He recibido numerosas inquietudes de mujeres fueguinas que están muy preocupadas porque estas demoras no son gratuitas, se llevan la angustia de nuestras vecinas que observan cómo un proyecto que las beneficia termina siendo rehén de los intereses políticos de unos diputados que terminan representando una minoría”.