EL GOBIERNO PROVINCIAL PROPONE TENER EN CUENTA LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS COMO CÁLCULO PARA EL HABER JUBILATORIO

En ese sentido, el Ministro Zapata García apuntó que “en el caso de los docentes, el proyecto del bloque FORJA lo que está buscando es que se tengan en cuentan los últimos cinco años”. Ante esto, recordó que antes de la reforma del 2016, se tenían en cuenta los últimos dos años, y con la modificación se pasó a los últimos diez años”, por eso reiteró que “el proyecto acompañado por el Ejecutivo Provincial “busca un punto intermedio”.

“Junto al presidente de la Caja de Previsión Social, vinimos a explicar a las y los legisladores que esta modificación y acompañamiento al proyecto se puede lograr en base a la situación financiera de la provincia y que la situación financiera y presupuestaria de la Caja ha cambiado”, aseguró el titular de la cartera económica.

Asimismo, indicó que “en aquél momento los salarios no eran los mismos que ahora, no había paritarias, no se daban aumentos al básico y no hubo incorporaciones. Entonces, lo que nosotros planteamos es que, en base a todas estas variables que han cambiado, es sustentable hacer este tipo de modificaciones”.

De igual modo, el Ministro de Finanzas Públicas reiteró que “el proyecto que se está tratando es sobre el sector docente, que tiene un régimen diferencial para el acceso al régimen jubilatorio, y que con la reforma del 2016 fueron, quizás, los que tuvieron una modificación más abrupta respecto al resto”.

“Ahora lo que se está tratando es de morigerar ese cambio entre el sistema anterior y el vigente, eso no quita que después se trate el resto de los escalafones, pero lo que se está tratando ahora es sobre ese escalafón puntual, porque hay una decisión política de avanzar en ese sentido” detalló el funcionario Provincial.

De igual modo, aclaró que “parte del cambio o de la diferencia que tiene el escalafón docente es que, en la vida activa del docente, el tomar los últimos diez, los últimos cinco o los últimos dos, tienen muchos cambios, porque la vida activa del docente varía mucho entre tener un cargo o dos e, inclusive, hasta acceder a un cargo directivo, no así en el resto de los escalafones que la vida activa es mucho más regular”.

Por otro lado, Zapata García manifestó a las y los parlamentarios que se está en tratativas con la Universidad Tres de Febrero para hacer un estudio actuarial que contemple al resto de los escalafones, entendiendo que “deben tomarse las variables económicas más recientes de las provincia”.

No obstante, el Ministro indicó que “dentro del acuerdo, va a estar este monitoreo del Sistema Previsional, porque hasta se puede ir -vía reglamentación- modificando algunas cuestiones en base a ese monitoreo y en la búsqueda de nuevos recursos para la Obra Social, que muchas veces puede implicar esto, suba de aportes y contribuciones de acuerdo a la situación que vaya atravesado la Caja, siempre manteniendo esta sustentabilidad”.