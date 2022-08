Para Melella “estamos una vez más frente a una embestida del grupo que todos conocemos que trabaja en favor de las importadoras. Acá no hay ninguna maniobra ni especulaciones ni mucho menos algún tipo de negociado. Lo que estamos haciendo desde el inicio de la gestión es generar fuentes de trabajo genuino para los fueguinos y las fueguinas”.

En esta línea, aseveró que “la industria de Tierra del Fuego representa el 3% de la importación del país, nada, pero significa mucho empleo”, y que “esto lo hemos hablado con (Sergio) Massa, con (José) De Mendiguren, con (Matías) Tombolini, con la UOM, lo estamos hablando con los empresarios, a ver de qué manera nos reordenamos”, al tiempo que remarcó que “nosotros siempre defendemos el empleo”.

“Luego de cuatro años de desinversión, de caída de fuentes laborales, de destrucción del aparato productivo, nuestro Gobierno viene realizando esfuerzos que hoy son una realidad: la reactivación de su industria”, sentenció Melella.

El mandatario fueguino puso el acento en que “tratan de engañar a la gente desde el desconocimiento y la mala intención, apelando como siempre al subrégimen de promoción industrial” que rige en Tierra del Fuego.

También, se habló del proyecto para la fabricación de teléfonos móviles por parte de la empresa china Xiaomi en sociedad con empresas de la isla, refiriéndose a “un desembarco estratégico” por parte del país asiático a través del empresario Jorge Brito.

En este sentido, Melella insistió en que “no podemos permanecer callados ante esta nueva operación por parte de los grupos concentrados de importadoras. El pueblo fueguino lo tiene muy en claro, como también lo tiene la población de todo el país. Pretenden demonizarnos, cuando todos sabemos que desde Tierra del Fuego fuimos los que producimos los respiradores que tanta falta le hacían al país durante la pandemia y gracias a la inversión y la industria fueguina no hubo un argentino ni una argentina que se quedara sin un respirador”.

“Es cierto que estamos acostumbrados a que cada tanto surjan estos ataques a la industria fueguina por parte de los mismos personajes de siempre. Pero también es cierto que no solo no vamos dejar pasar una sola mentira más, por más orquestada que parezca, y sobre todo no vamos a ceder ni un centímetro en nuestro camino de poner a nuestra provincia y a sus habitantes de pie”, finalizó.