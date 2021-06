EDUCACIÓN: Los Parlamentarios recibieron a la Ministra de Obras Públicas por el estado de las escuelas

Los Legisladores de los distintos bloques reclamaron al Ministerio de Obras Públicas el estado en que se encuentran varias escuelas de la Provincia, muchas de las cuales, según manifestaron, tienen problemas de infraestructura que obligan a suspender las clases. La Ministra, por su parte, aseguró que se está al día con los trabajos necesarios y que “hoy no hay suspensión de clases en ningún establecimiento educativo por problemas edilicios”.

TRENTINO: “Es importante que los Ministros vengan a esta casa política”

Al término del encuentro, Prensa Legislativa dialogó con el titular de la Comisión, quien aseguró que “fue una reunión que teníamos pautada desde hace casi un mes y medio, que por problemas de agenda y por la situación epidemiológica fuimos postergando. Fue una reunión interesante e importante; la Ministra volcó toda la información sobre el tema edilicio, que para nosotros es un tema trascendental y fundamental. Nos dio un detalle pormenorizado de la situación de cada una de las escuelas de la Provincia”, aseguró el legislador Emmanuel Trentino.

Al hacer un balance del encuentro, sostuvo que “cada uno de los Legisladores que participaron de la reunión, pudo hacer uso de la palabra y expresar y hacer las consultas que creyeron pertinentes, las cuales fueron respondidas por la Ministra y su equipo técnico”.

Por otra parte, el referente del bloque FORJA adelantó que “vamos a recoger el pedido que hicieron los Legisladores para tener, en una próxima reunión, a la ministra de Educación Analía Cubino. Sabemos que la funcionaria está a nuestra disposición”. El legislador Emmanuel Trentino aseguró que “siempre es importante que los Ministros vengan a esta casa política a contarnos y a explicarnos cuál es la situación en cada área”, concluyó.

VUOTO: “Hay arreglos esenciales que no se han realizado”

Por su parte, la legisladora María Victoria Vuoto (PV) resumió que “la Ministra de Obras Públicas confirmó lo que venimos planteando los distintos bloques desde hace cuatro meses: hay arreglos de los edificios escolares, que son esenciales, vinculados a la calefacción, a los sanitarios, al estado de desinfección y desratización, que no se han realizado”.

En diálogo con Prensa Legislativa, la Parlamentaria continuó: “La Ministra afirmó que 24 edificios escolares van a ser intervenidos dentro de un mes y luego, en enero y febrero del próximo año, van a estar trabajando aproximadamente sobre 20 establecimientos de Ushuaia y otros 20 de Río Grande. Esto quiere decir que hay una demora evidente sobre los trabajos, tal cual lo veníamos planteando y como lo veníamos constatando en las recorridas por las escuelas de la Provincia”, dijo.

Por último, María Victoria Vuoto remarcó que “desde los distintos bloques le solicitamos a la funcionaria que se le dé prioridad a los arreglos en algunos colegios, que para nosotros son esenciales y remarcarle la necesidad de garantizar la presencialidad en las escuelas. Lo único que nos puede marcar que no haya presencialidad, debería ser la situación epidemiológica, no el estado de las escuelas, porque después de un año y medio que tuvimos una emergencia sancionada, no vamos a aceptar que las escuelas no estén en condiciones”, cerró la Parlamentaria del Partido Verde.

FREITES: La conformación legislativa se puso a disposición “para ver qué herramientas necesita el Ejecutivo”

La legisladora referente del FdT- PJ, Andrea Freites, sostuvo que la Ministra explicó la inversión en “infraestructura edilicia” que se lleva adelante desde el área. “Concretamente después de estas horas de escuchar a Castillo y luego del debate en Comisión” concluyó en que “no hubo una previsión para que los colegios estén en condiciones y hoy pueda darse esa presencialidad cuidada por el contexto” que se vive por la pandemia por COVID-19, dijo.

Además señaló que, la titular de Obras Públicas provincial dio un detalle de los trabajos que se realizarán en 24 edificios educativos durante el receso de invierno. De acuerdo a los dichos de la funcionaria, “después de la pausa invernal no tendríamos problemas en los establecimientos. Esperaremos que así sea”, subrayó. Freites dijo que en el 2020 no se aprovechó “para trabajar fuertemente, cuando los establecimientos educativos de Tierra del Fuego estaban vacíos”, dijo a Prensa Legislativa.

Detalló, asimismo, que cada bancada política del Parlamento dio su punto de vista sobre la coyuntura y aclaró que la conformación legislativa se puso a disposición “para ver qué herramientas necesita el Ejecutivo para avanzar y concretar la presencialidad”.

En otro orden, refirió al pedido de los Legisladores a la Ministra de que garantice la provisión de servicios básicos como cloacas, agua, electricidad, calefacción, la desratización de los edificios. “Que no estén obstruidas las puertas de emergencia, que son temas que le competen al Ministerio de Obras Públicas”. Refirió a que en la reunión de hoy, surgieron cuestiones de corte educativo, por lo cual “pretendemos que se presente la Ministra de Educación (Analía Cubino)” para que dé detalles sobre el protocolo COVID-19 de cada institución y que se dicten clases presenciales “en esas escuelas que tienen suspensión de clases por problemas edilicios u otro”, cerró.

Del encuentro participaron de manera presencial los legisladores Mónica Acosta, Federico Greve y Daniel Rivarola (FORJA); Pablo Villegas (MPF); María Laura Colazo y María Victoria Vuoto (PV); Liliana Martínez Allende y Federico Sciurano (UCR); Andrea Freites y Ricardo Furlan (FdT – PJ). De manera remota participó el legislador Jorge Colazo (PV).