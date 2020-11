AMPLIA AGENDA LEGISLATIVA PARA COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

En el marco del 25 de Noviembre, día internacional de lucha contra la violencia de género, la legisladora Victoria Vuoto relató el trabajo legislativo que desarrolló durante el año y que tiene por objetivo prevenir y erradicar la violencia por razones de género en Tierra del Fuego.



Entre los proyectos presentados se destaca la creación del Equipo de abogadas y abogados especializados para víctimas de violencia de género que tiene como objetivo principal garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género y ejercer derechos que aseguren la igualdad y la no discriminación, garantizando el asesoramiento y la representación jurídica gratuita a las mujeres.



Este proyecto es acompañado de la propuesta para crear el Fondo de lucha contra la violencia de género, que permitirá la asistencia económica adecuada a las mujeres que sufren violencia.



El abordaje integral de esta problemática es acompañado con el proyecto de ley que crea el Programa de nuevas masculinidades y abordaje a varones que ejercen violencia cumpliendo así con la obligación que establece la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las mujeres a la cual nuestra provincia adhirió mediante la ley provincial 1013. El programa estará destinado a varones que ejercen o ejercieron violencia con una mirada integral e interdisciplinaria.



El trabajo se completa con los proyectos de ley que buscan prevenir y sancionar la violencia y el acoso laboral, la violencia política, y el proyecto de ley que busca transversalizar la perspectiva de género en los tres poderes del Estado Provincial.



Estas acciones son la continuidad del camino emprendido con el proyecto de ley que fue sancionado y aprobado por unanimidad que creó el Consejo de Actuación Interinstitucional de Emergencia (CAIE), buscando así una intervención articulada de los tres poderes del Estado, Consejo que aún no fue convocado por el Ejecutivo Provincial.



Al respecto Victoria Vuoto refirió: “La pandemia generó un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas. Los nuevos datos estadísticos muestran que, desde el brote de la pandemia, la violencia contra las mujeres y las niñas (y, especialmente, la violencia doméstica) se ha intensificado. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual. Es una obligación de todos los estamentos del Estado generar mecanismos tendientes a prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, y desde nuestra banca en la Legislatura Provincial, hemos trabajado arduamente estos proyectos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones que nos marcan los convenios internacionales de derechos humanos en particular la Convención de Belem do Para y la Plataforma de Beijing. En un día tan relevante como el 25 de Noviembre, redoblamos nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género, estamos esperanzadas de tener el acompañamiento de nuestros pares para convertir todos estos proyectes en ley”.