PRESUPUESTO: La pandemia fue central en la exposición del Ministerio de Salud

El legislador Federico Sciurano (UCR), encabezó una nueva jornada de debate del Presupuesto provincial para el año entrante, en este caso fue el turno del Ministerio de Salud. Adelantó que luego del área sanitaria estaba citado el Laboratorio del Fin del Mundo, pero informaron que sus funcionarios no podrían asistir, por lo tanto, “se los convocará para una nueva fecha”, confirmó el Legislador.

También, el Presidente de la Comisión, detalló que hubo cambios en la agenda de reuniones de los próximos días. Mañana asistirá el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Producción y Ambiente. En este sentido, el miércoles lo harán las autoridades del Banco de Tierra del Fuego (BTF).

Antes de darle la palabra a la titular de Salud provincial, Dra. Judit Di Giglio, Sciurano remarcó que la Legislatura se encuentra a disposición del Ministerio para todo lo que sea necesario, en relación al trabajo que desarrollan actualmente con respecto al contexto de pandemia. Y la totalidad del cuerpo, de manera particular, aprovechó para felicitar y acompañar a todo el personal de sanidad.

La legisladora Liliana Martínez Allende (UCR), planteó la necesidad de escuchar al Laboratorio del Fin del Mundo “para conocer cuál es el trabajo que están realizando”. Lamentó que no pudieran concurrir, juntamente con el Ministerio, “teniendo en cuenta también que no conocemos aún a sus autoridades y que hemos solicitado varios informes que no fueron respondidos todavía”, dijo.

Di Giglio inició su alocución y agradeció a los Parlamentarios la posibilidad de exponer sobre el trabajo y las medidas que se tomaron en su área en este año. Dijo que elaboraron “un presupuesto planificado y con claros objetivos para el año siguiente”.

En ese sentido, destacó las decisiones tomadas, “como la designación de los Directores de los dos hospitales provinciales y el Centro de Salud de Tolhuin, por consenso de sus compañeros”.

Hizo un detalle de la nueva estructura de la cartera ministerial, donde la mayoría de los Directores de las distintas áreas son empleados de muchos años de carrera.

Asimismo, resaltó la disparidad en cantidad de profesionales entre Ushuaia y Río Grande, especialmente en los médicos que trabajan en atención primaria, como médicos generalistas, donde confirmó que la ciudad del norte de la Provincia es la más perjudicada. Aseguró que el nosocomio tolhuinense vive una realidad muy vulnerable, con muy pocos expertos, y que depende de los profesionales que viajan de Ushuaia y Río Grande.

Luego hizo referencia a las necesidades particulares de cada ciudad, donde aseveró que el Hospital Regional Ushuaia (HRU) se encuentra con una importante falencia edilicia y el Hospital Regional Río Grande (HRRG), con una necesidad de médicos especialistas.

Por último, Di Giglio hizo un repaso de todas las medidas tomadas respecto de la situación actual de pandemia. Remarcó como única herramienta para disminuir el incremento del virus el aislamiento social, por ello defendió la decisión de esta medida. Especificó la cantidad de camas disponibles y ocupadas en los distintos centros médicos públicos y privados de Tierra del Fuego.

A continuación, la doctora Romina Ortega, secretaria de Gestión Administrativa y Programación Operativa continuó con la exposición. Dijo que elaboraron “un presupuesto por programas, realizado en forma centralizada desde el Ministerio”. Detalló el cronograma actual, compuesto por seis Secretarías y las áreas que dependen de cada una.

Las exposiciones de los funcionarios del Ministerio, se extendieron por varias horas, luego llegó el momento de las consultas que realizaron los legisladores. En ese sentido, el titular de la bancada del FDT-PJ, Ricardo Furlan solicitó detalles sobre las deudas que diferentes prestadores poseen para con el sector de salud público provincial. Cabe destacar que ese monto alcanza los casi 700 millones de pesos, y según detallaron se encuentran en proceso de arribar a un acuerdo para cancelar ese compromiso.

La situación que provoca la pandemia en la Provincia, concentró la mayoría de las consultas. Una de ellas se refirió al costo que representa por día una cama en un centro de salud, de un paciente internado por COVID-19 en terapia intensiva. Ese número, según indicaron los profesionales, alcanza los 150 mil pesos.

Por su parte, la legisladora del Partido Verde, Laura Colazo, solicitó datos referidos a la población de riesgo en la Provincia en relación a la pandemia. Por su parte la Ministra, indicó que hasta el momento, la experiencia, “indica que el 80 por ciento de los internados por coronavirus, poseen obesidad mórbida”. Recordó que Tierra del Fuego, posee los índices de obesidad más altos en todo el país.

En tanto, otras consultas que se plantearon estuvieron relacionadas a las campañas de vacunación de vitamina D; la situación que atraviesan los familiares que deben, según se establece en la norma, cremar a sus familiares fallecidos por COVID-19. También se preguntó sobre el espacio que tendrá el Centro de rehabilitación en Ushuaia y la continuidad de obra del HRU.

Finalmente, mención especial, tuvo la explicación que brindaron los profesionales de la salud, sobre la metodología que prevén implementar en la Provincia, ante la futura llegada de dosis de vacunas para enfrentar a la pandemia provocada por el coronavirus.

Participaron de la Comisión de Presupuesto (2), los legisladores en forma presencial: Laura Colazo, Victoria Vuoto (PV); Federico Greve, Emmanuel Trentino y Daniel Rivarola (FORJA) y de forma virtual los parlamentarios, Liliana Martínez Allende (UCR), Pablo Villegas, Damián Löffler (MPF); Mónica Acosta (FORJA); Andrea Freites, Ricardo Furlan, Myriam Martínez (FDT-PJ) y Jorge Colazo (PV).