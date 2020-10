LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA COORDINÓ ACCIONES CON PROVINCIA PARA EL TRABAJO CONJUNTO CON LA POLICÍA PROVINCIAL

García indicó que “repudiamos totalmente estos hechos, sobre los que vamos a actuar y llegar hasta las últimas consecuencias para que esto no suceda”.



“Fundamentalmente no lo vamos a permitir porque estamos entregando viviendas, estamos distribuyendo tierras, se están organizando y regularizando los barrios, estamos en el trabajo de tener una sociedad mejor y nos hemos puesto de acuerdo con el Secretario de Gobierno provincial para trabajar en conjunto con la Policía de la Provincia”, indicó García.

“La idea es que no se desestabilicen el orden y la paz social y en el encuentro coordinamos acciones para trabajar de manera conjunta en este sentido”, concluyó García.