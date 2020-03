Matías Rodríguez asumió como Secretario de la comisión que investigará la deuda externa argentina

Serán diez los senadores que formarán parte de esta comisión que tendrán una gran responsabilidad, luego de que el Presidente Alberto Fernández pida, ante la Asamblea Legislativa “saber qué pasó”. Enfático se dirigió a los legisladores proponiendo un “nunca más a un endeudamiento insostenible. Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso”.

El ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli; el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá; los ex gobernadores Maurice Closs y Alberto Weretilneck; ex embajador en Washington de Mauricio Macri, Martín Lousteau; integrarán la comisión, junto a los senadores Ernesto Martínez, Pamela Verasay, María de los Ángeles Sacnun, y José Mayans, quien encabezará la Bicameral.

El vicepresidente, corresponde la Cámara de Diputados, y el designado fue el santafecino Luciano Laspina. Como parte de las facultades de la Comisión, puede solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o autárquicos como así también a entidades financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas; y a cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos.