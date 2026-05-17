Río Grande realizará el reempadronamiento del programa “Leña para tu Hogar” 2026

El Municipio de Río Grande informó que los días 18, 19 y 20 de mayo se realizará el reempadronamiento del programa “Leña para tu Hogar” 2026, una iniciativa destinada a acompañar a familias de la ciudad que no cuentan con acceso al servicio de gas natural en sus viviendas.

La atención será de manera presencial, de 9:30 a 13:30 horas, en la Casa Municipal, ubicada en Portolán 465.

Las vecinas y vecinos interesados en postularse deberán presentarse con la documentación requerida: fotocopia del DNI, constancia de CUIL impresa y Certificación Negativa de ANSES impresa.

Además, en el lugar se entregará un formulario con carácter de declaración jurada, que deberá ser completado al momento de realizar el trámite.

Desde el Municipio aclararon que uno de los requisitos establecidos para acceder al programa es no poseer más de un vehículo. También recordaron que la inscripción constituye una instancia de postulación y no garantiza el acceso automático al beneficio.

El programa forma parte de las políticas públicas municipales orientadas a acompañar a familias riograndenses durante la temporada invernal, especialmente en aquellos hogares que todavía no cuentan con un servicio esencial como el gas natural.