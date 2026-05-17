Río Grande realizará el reempadronamiento del programa “Leña para tu Hogar” 2026

Será los días 18, 19 y 20 de mayo, de 9:30 a 13:30, en la Casa Municipal. La inscripción está destinada a familias que no cuentan con gas natural en sus viviendas y no implica el acceso automático al beneficio.
 
Río Grande 17/05/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande informó que los días 18, 19 y 20 de mayo se realizará el reempadronamiento del programa “Leña para tu Hogar” 2026, una iniciativa destinada a acompañar a familias de la ciudad que no cuentan con acceso al servicio de gas natural en sus viviendas.

La atención será de manera presencial, de 9:30 a 13:30 horas, en la Casa Municipal, ubicada en Portolán 465.

Las vecinas y vecinos interesados en postularse deberán presentarse con la documentación requerida: fotocopia del DNI, constancia de CUIL impresa y Certificación Negativa de ANSES impresa.

Además, en el lugar se entregará un formulario con carácter de declaración jurada, que deberá ser completado al momento de realizar el trámite.

Desde el Municipio aclararon que uno de los requisitos establecidos para acceder al programa es no poseer más de un vehículo. También recordaron que la inscripción constituye una instancia de postulación y no garantiza el acceso automático al beneficio.

El programa forma parte de las políticas públicas municipales orientadas a acompañar a familias riograndenses durante la temporada invernal, especialmente en aquellos hogares que todavía no cuentan con un servicio esencial como el gas natural.

Últimos artículos
Ushuaia aniversario

“Goteo sí, reforma no”: Vuoto publicó una carta abierta y volvió a cuestionar el gasto de la reforma constitucional

Shelknamsur
Ushuaia17/05/2026
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, difundió una carta abierta en la que defendió la Ley de Goteo Diario y volvió a cargar contra el impulso de la reforma constitucional en Tierra del Fuego. En el texto, planteó que la prioridad actual de la provincia debe estar puesta en la crisis económica y social, y no en una “aventura electoral” que, según afirmó, demandaría más de 8 mil millones de pesos.
 
8t1CPeZQZtbzKwo0kZdLll4RwYZai1btPys5PjdG

El Malbrán llega este lunes a Ushuaia y hará su primer operativo en el basural municipal por el brote de hantavirus del MV Hondius

Shelknamsur
Mundo17/05/2026
El ANLIS-Malbrán, laboratorio nacional de referencia del Ministerio de Salud, llegará este lunes a Ushuaia para avanzar en la investigación por el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius. La comitiva técnica arribará a las 8 de la mañana, será recibida por personal de Epidemiología y luego se trasladará al basural municipal, donde ya fueron colocadas trampas para roedores. Allí tomarán muestras para determinar si hubo una exposición inicial al virus en la ciudad o si la hipótesis local queda descartada.
 
 
 
 
 
Te puede interesar
Lo más visto
constitucion-e1623007381750-1021x480

Tras el veto de Melella, la Legislatura se encamina a una sesión especial donde necesitarán mayoría agravada

Shelknamsur
Legislatura 15/05/2026
La oposición deberá reunir al menos 10 votos sobre 15 legisladores para insistir con la derogación de la reforma constitucional y dejar sin efecto el veto del gobernador. El veto total firmado por Gustavo Melella contra la derogación de la reforma constitucional y la Ley de Goteo volvió a trasladar el conflicto al ámbito legislativo. Ahora, la definición política pasará por una sesión especial donde la oposición necesitará mayoría agravada para insistir con ambas leyes y rechazar la decisión del Ejecutivo.
 
8t1CPeZQZtbzKwo0kZdLll4RwYZai1btPys5PjdG

El Malbrán llega este lunes a Ushuaia y hará su primer operativo en el basural municipal por el brote de hantavirus del MV Hondius

Shelknamsur
Mundo17/05/2026
El ANLIS-Malbrán, laboratorio nacional de referencia del Ministerio de Salud, llegará este lunes a Ushuaia para avanzar en la investigación por el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius. La comitiva técnica arribará a las 8 de la mañana, será recibida por personal de Epidemiología y luego se trasladará al basural municipal, donde ya fueron colocadas trampas para roedores. Allí tomarán muestras para determinar si hubo una exposición inicial al virus en la ciudad o si la hipótesis local queda descartada.
 
 
 
 
 