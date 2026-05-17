Paseo Costero: el Municipio sostiene reuniones para anticipar cambios en la circulación y los servicios

Carolina Yutrovic aseguró que la Municipalidad mantiene reuniones permanentes con instituciones, comercios, empresas y entes vinculados al sector de la avenida Perito Moreno. La obra modificará rutinas, accesos, circulación y recorridos de colectivos hasta su finalización.
 
Ushuaia17/05/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia destacó el trabajo de articulación que viene realizando con vecinos, instituciones, comercios, empresas y organismos ubicados en el sector donde se ejecuta la obra del Paseo Costero, en el marco de la ampliación de la avenida Perito Moreno.

La secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Carolina Yutrovic, señaló que el Ejecutivo municipal mantiene un diálogo “continuo” con los distintos actores alcanzados por los trabajos, con el objetivo de informar avances, anticipar modificaciones y ordenar el impacto que tendrá la obra en la vida cotidiana de la zona.

El proyecto, financiado a través del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, contempla una serie de intervenciones que demandarán cambios temporales en la circulación, accesos alternativos y readecuaciones en el transporte público.

“Realizamos encuentros para explicar lo que está planificado y lo que estamos haciendo”, sostuvo Yutrovic, al remarcar que esas reuniones permiten abordar con anticipación las modificaciones previstas en materia de tránsito, ingreso a distintos sectores y recorrido de colectivos.

La funcionaria mencionó, entre otros puntos, la coordinación con la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios para avanzar en cambios vinculados al sistema de agua de algunos usuarios del lugar, además de la renovación de cañerías que resultaba necesaria.

También se mantuvieron reuniones con Ushuaia Integral Sociedad del Estado por el recorrido del transporte público, con la Dirección Provincial de Energía, con la empresa YPF y con otras firmas del sector, para resolver cuestiones logísticas propias de cada actividad.

Yutrovic remarcó que se trata de una obra de alto impacto para la ciudad y sostuvo que los vecinos conocen la importancia que tendrá una vez concluida. “Estamos ejecutando una obra muy importante y los vecinos son conscientes del impacto positivo que tendrá para la zona. Vamos a mantener este ida y vuelta que es necesario para todos”, afirmó.

Desde el Municipio insistieron en que la comunicación permanente será clave durante todo el proceso, especialmente mientras avancen las tareas que obliguen a modificar hábitos de circulación y funcionamiento en uno de los sectores estratégicos de la ciudad.

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