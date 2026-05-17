El Municipio acercó controles y atención sanitaria en una nueva jornada de “Centro Abierto”

La propuesta se realizó en el Centro de Salud Municipal y reunió controles oftalmológicos, vacunación, enfermería y aptos para carnet de pileta. Desde el área sanitaria destacaron la importancia de sostener espacios gratuitos, accesibles y cercanos para la comunidad.
 
Ushuaia17/05/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia realizó una nueva jornada de “Centro Abierto – Salud en Comunidad” en el Centro de Salud Municipal, con el objetivo de facilitar el acceso de vecinos y vecinas a distintos servicios sanitarios en un espacio gratuito y de cercanía.

Durante la actividad se llevaron adelante controles oftalmológicos, atención de enfermería, vacunación y aptos mensuales para carnet de pileta. La jornada contó con una importante participación de la comunidad, que se acercó durante el día para realizar consultas y controles.

El director del Centro de Salud Municipal, Dr. Guillermo Batule, señaló que este tipo de propuestas “permiten acercar el sistema de salud a la comunidad de una manera más accesible y dinámica”, especialmente para quienes no pueden concurrir en los horarios habituales de atención.

En esa línea, remarcó que “la prevención y el acceso temprano a la atención son fundamentales para fortalecer la salud comunitaria”.

Por su parte, la subsecretaria de Políticas Sanitarias y Derechos Humanos, Sabrina Marcucci, sostuvo que desde el Municipio “seguimos generando espacios de atención abiertos y cercanos, pensando en acompañar las necesidades de cada familia”.

Además, destacó que estas jornadas “fortalecen el vínculo con la comunidad y permiten seguir promoviendo el cuidado y la prevención desde una mirada integral de la salud”.

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