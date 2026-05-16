Bongiovanni aclaró que no tomó posición sobre la reforma y cuestionó la difusión “parcial” de sus declaraciones

El funcionario sostuvo que no tiene una postura tomada respecto de la legalidad del proceso constituyente y remarcó que varias publicaciones difundieron sus expresiones de manera parcial o descontextualizada.

“La información replicada en medios escritos respecto de una nota que di hoy ( jueves) en radio para difundir la jornada de UnTDF contiene datos falsos”, expresó Bongiovanni, quien además decidió compartir el audio completo de la entrevista para dejar expuesto el contexto integral de sus declaraciones.

La entrevista había sido realizada en Radio Provincia en el marco de la difusión de una jornada abierta de reflexión y debate sobre reforma constitucional organizada junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF).

Durante la conversación, Bongiovanni aclaró en varias oportunidades que no pretendía intervenir políticamente en la disputa abierta alrededor de la reforma impulsada por el oficialismo provincial.

“No quiero tomar una definición sobre este tema concreto de Tierra del Fuego en la reforma desde el punto de vista jurídico”, sostuvo.

En otro tramo insistió: “No tengo una posición tomada específica sobre los temas que están en pugna”.

El defensor federal explicó que el objetivo de la actividad organizada junto a la UNTDF es abrir un espacio de información y discusión pública para que la ciudadanía pueda comprender las implicancias jurídicas e institucionales de una eventual reforma constitucional.

“La intención es brindar información objetiva y científica sobre conceptos básicos del derecho constitucional y de la reforma constitucional”, afirmó.

Sin embargo, aunque evitó fijar una posición jurídica definitiva sobre la disputa institucional, sí manifestó preocupación por la suspensión del proceso electoral vinculado a la elección de convencionales constituyentes.

“Estoy completamente indignado por el hecho de que se haya frenado un proceso electoral, este proceso electoral o cualquier proceso electoral”, expresó.

Bongiovanni también vinculó esa preocupación con una defensa más amplia de la participación democrática y del valor del voto ciudadano.

“Presumir que la comunidad no tiene que votar por el motivo que sea (…) obviamente pone en discusión el valor del voto”, señaló.

En otro pasaje de la entrevista, el funcionario describió el escenario institucional actual como un “estado de anomia”, aunque lo hizo desde una mirada conceptual y académica, al analizar las tensiones existentes entre los distintos poderes del Estado.

A lo largo de la conversación, uno de los ejes más reiterados por Bongiovanni fue la necesidad de construir acuerdos políticos e institucionales para descomprimir el conflicto.

“El remedio no es jurídico. El remedio es el consenso”, afirmó al ser consultado sobre posibles salidas al escenario actual.

En esa línea, advirtió sobre los riesgos de trasladar permanentemente las disputas políticas a los tribunales y sostuvo que las soluciones exclusivamente judiciales difícilmente puedan resolver una discusión institucional de semejante magnitud.

También dejó una reflexión vinculada al impacto de la circulación de contenidos fragmentados o descontextualizados en medio de un clima político cada vez más tensionado.

“La libertad de pensamiento hoy está muy afectada por información incorrecta, información falsa o falta de información”, expresó.

La jornada abierta sobre reforma constitucional organizada junto a la UNTDF se desarrollará el próximo martes 20 de mayo a las 16 horas en el edificio B del campus universitario de Ushuaia y estará orientada a debatir aspectos jurídicos, institucionales y democráticos vinculados al proceso constituyente que atraviesa actualmente Tierra del Fuego.