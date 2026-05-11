El Municipio controló 175 vehículos durante el fin de semana en Ushuaia

Los operativos se realizaron durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en distintos puntos de la ciudad. Hubo 13 vehículos incautados y 15 actas de infracción por irregularidades como alcoholemia positiva, falta de RTO y seguro vencido.
 
Ushuaia11/05/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia realizó controles vehiculares durante el fin de semana, en el marco de los operativos preventivos llevados adelante por la Dirección de Inspectoría.

Las tareas se desarrollaron durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en distintos sectores de la ciudad, entre ellos avenida Maipú, frente a Plaza Piedrabuena, y San Martín esquina Guaraní.

Según se informó, durante los procedimientos fueron controlados 175 vehículos, de los cuales 13 terminaron incautados. Además, se labraron 15 actas de infracción por distintas irregularidades detectadas durante los controles.

Entre las faltas registradas figuran falta de RTO, alcoholemia positiva y seguro vencido, situaciones que derivaron en la intervención del personal municipal.

Desde el área de Inspectoría recordaron la importancia de circular con la documentación correspondiente, respetar las normas de tránsito y mantener en regla las condiciones del vehículo, especialmente en una ciudad donde la seguridad vial depende también de controles sostenidos y de la responsabilidad de cada conductor.

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