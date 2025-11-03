Río Grande impulsa una nueva campaña para la detección temprana del cáncer de próstata

Con el lema “Cuidarse también es cosa de hombres”, el Municipio de Río Grande relanza, por segundo año consecutivo, su programa de prevención del cáncer de próstata. La iniciativa, que comenzará el 17 de noviembre, está dirigida a hombres y diversidades desde los 45 años, tengan o no obra social, y apunta a reforzar el diagnóstico temprano de una enfermedad que suele avanzar en silencio.

La decisión de repetir el programa no es casual. La primera edición, realizada en 2024, logró identificar casos en etapas iniciales y permitió que los pacientes comenzaran tratamientos curativos de manera oportuna. Hoy todos se encuentran bajo control y seguimiento por el equipo urológico municipal, un dato que en Salud consideran clave para sostener este tipo de campañas.

La propuesta incluirá consultas con especialistas en urología, además de estudios gratuitos destinados a la detección temprana de la patología. Las atenciones se realizarán en todos los Centros Municipales de Salud y en el Centro de Especialidades Médicas, bajo la coordinación del equipo sanitario local. En esta edición participarán cuatro urólogos, quienes estarán a cargo de las evaluaciones clínicas y los controles correspondientes.

La inscripción se abrirá el lunes 3 de noviembre a las 10.00 y podrá completarse a través del formulario habilitado:
👉 https://bit.ly/4olfw8G

