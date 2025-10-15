Ciencia, juego y curiosidad: infancias que aprenden experimentando

Niños y niñas del Club “Ciencia en tu Barrio” y de la Juegoteca Municipal —ambos espacios dependientes de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario— participaron de un taller de ciencias desarrollado en el Centro Integral de la Mujer (CIM).

Río Grande 15/10/2025ShelknamsurShelknamsur
Durante la jornada, los chicos exploraron el mundo científico a través de experimentos y juegos interactivos, despertando su curiosidad y reforzando el aprendizaje desde la experiencia. La propuesta buscó garantizar el derecho al juego, promoviendo espacios donde las infancias puedan aprender, descubrir y compartir en un entorno cuidado y seguro.

La articulación entre el Club de Ciencias y la Juegoteca Municipal resalta el compromiso de la gestión con la creación de espacios educativos y recreativos que impulsen el desarrollo integral de las infancias, apostando a la igualdad de oportunidades y a la formación de una comunidad más creativa, inclusiva y participativa.

