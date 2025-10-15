Ciencia, juego y curiosidad: infancias que aprenden experimentando

Lo más visto

Ushuaia celebró sus 141 años con un multitudinario desfile y un mensaje de unidad del intendente Vuoto Shelknamsur Ushuaia 12/10/2025 La comunidad fueguina volvió a copar la avenida Maipú en una nueva conmemoración del aniversario de Ushuaia. Miles de vecinos y vecinas se acercaron al tradicional desfile cívico-militar, punto central de los festejos por los 141 años de la capital más austral del país, donde la emoción y el sentido de pertenencia marcaron la jornada.

Más de 4.500 kilos de alimentos vendidos en una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” Shelknamsur Ushuaia 13/10/2025 Con una fuerte participación vecinal, la Secretaría de Gestión Ciudadana llevó adelante una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” en el Polideportivo Carlos Margalot. La jornada volvió a mostrar el interés de cientos de familias que se acercaron a aprovechar los precios accesibles y la amplia variedad de productos.

“Emprender desde el Sur”: más de 80 proyectos locales en una nueva edición de la Expo Productiva en Río Grande Shelknamsur Río Grande 13/10/2025 El Polideportivo Carlos Margalot fue escenario de una nueva edición de la Expo “Emprender desde el Sur”, un encuentro de producción y comercialización que reunió a más de 80 emprendedores y 50 stands con identidad fueguina. Durante el fin de semana, el espacio se convirtió en una vidriera de productos regionales, innovación y trabajo autogestionado, con la participación de pymes y proyectos de toda la provincia.

Río Grande lanzó el programa “Soberanía Alimentaria en Casa”: más de dos millones de plantines para los vecinos Shelknamsur Río Grande 13/10/2025 El Municipio de Río Grande puso en marcha una iniciativa inédita para fortalecer la producción local y la alimentación saludable. A través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, se lanzó el programa “Soberanía Alimentaria en Casa”, mediante el cual vecinos y vecinas podrán inscribirse para recibir plantines de verduras producidos en el Invernadero Municipal, en el marco del inicio de la temporada 2025-2026.

Fuerte rechazo de Martín Perez a la posible instalación de una base militar estadounidense en Ushuaia Shelknamsur Política 14/10/2025 El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó desde el frente Defendamos Tierra del Fuego un enérgico rechazo a la posible instalación de una base militar de Estados Unidos en Ushuaia, calificándola como “una amenaza directa a la soberanía nacional y a la paz en el Atlántico Sur”.

Avanza el plan de bacheo y mejora de calles en distintos barrios Shelknamsur Ushuaia 14/10/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Inversión y Planificación Pública, continúa con el plan de bacheo y reparación de calles y avenidas, una tarea que se intensificó tras la finalización de la temporada invernal y el mejoramiento de las condiciones climáticas.

Jornada Provincial sobre Cáncer Infantil: referentes nacionales y locales analizarán la situación actual en Tierra del Fuego Shelknamsur Ushuaia 14/10/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevará adelante la Jornada Provincial “Cáncer en las infancias: situación actual regional y nacional”, destinada a profesionales del ámbito de la salud.