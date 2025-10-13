Río Grande lanzó el programa “Soberanía Alimentaria en Casa”: más de dos millones de plantines para los vecinos

El Municipio de Río Grande puso en marcha una iniciativa inédita para fortalecer la producción local y la alimentación saludable. A través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, se lanzó el programa “Soberanía Alimentaria en Casa”, mediante el cual vecinos y vecinas podrán inscribirse para recibir plantines de verduras producidos en el Invernadero Municipal, en el marco del inicio de la temporada 2025-2026.

La propuesta busca acercar la producción hortícola a los hogares fueguinos, permitiendo que cada familia participe de manera directa en la construcción de la soberanía alimentaria. A lo largo del año se entregarán variedades de lechuga, acelga, rúcula, tomate, perejil, cilantro y orégano, entre otras especies cultivadas por personal municipal.

Las inscripciones se realizan a través del enlace https://bit.ly/47izR8t, donde los interesados deberán completar sus datos y acceder a videos tutoriales elaborados por técnicos municipales para garantizar el correcto trasplante y cuidado de los plantines. Los cupos son limitados.

La distribución se llevará a cabo de 12 a 14 horas en distintos puntos de la ciudad:

Martes 14: CCM B° CGT – Victoria Ocampo 1066
Miércoles 15: CCM B° Perón – Hugo del Carril 27
Jueves 16: Centro Municipal de Desarrollo Comunitario – Rafaela Ishton 1148
Viernes 17: Paseo Canto del Viento – Fagnano 650
Durante el anuncio, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, destacó que “este programa marca un hecho histórico en nuestra ciudad. Por primera vez no solo acompañamos a los productores, sino que llegamos directamente a las familias, para que cada vecino y vecina sea protagonista de la soberanía alimentaria desde su hogar. Porque defender la producción local también es defender el derecho a acceder a alimentos frescos y saludables”.

Armas fue más allá y marcó una posición política frente al escenario nacional: “Hoy vemos cómo el Gobierno Nacional se retira de políticas que durante años fortalecieron la producción de alimentos, como el Prohuerta junto al INTA. Frente a eso, en Río Grande decidimos redoblar la apuesta. No vamos a retroceder en soberanía alimentaria; al contrario, vamos a seguir avanzando con un municipio que impulsa la producción, genera trabajo y promueve la alimentación sana para nuestras familias”.

Finalmente, el funcionario subrayó que “estos más de dos millones de plantines que ponemos a disposición de la comunidad son el reflejo de una forma de gobernar: con compromiso, con trabajo y con una mirada estratégica sobre el futuro productivo de la ciudad. Porque la soberanía alimentaria no es un eslogan: es una política concreta que se construye con hechos y con decisión”, concluyó.

