“Emprender desde el Sur”: más de 80 proyectos locales en una nueva edición de la Expo Productiva en Río Grande

El Polideportivo Carlos Margalot fue escenario de una nueva edición de la Expo “Emprender desde el Sur”, un encuentro de producción y comercialización que reunió a más de 80 emprendedores y 50 stands con identidad fueguina. Durante el fin de semana, el espacio se convirtió en una vidriera de productos regionales, innovación y trabajo autogestionado, con la participación de pymes y proyectos de toda la provincia.

Río Grande 13/10/2025ShelknamsurShelknamsur
photo_5145638096882830151_y-1
Copiar Código AMP

El evento, organizado por la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio de Río Grande, busca fortalecer la economía local y generar redes entre emprendedores. Desde el inicio de la gestión del intendente Martín Perez, la promoción del desarrollo productivo ha sido una de las políticas más sostenidas, con el objetivo de acompañar, capacitar y consolidar a quienes apuestan al crecimiento desde el sur.

Durante la apertura, se entregaron certificados a los egresados de la Escuela Municipal de Emprendedores, un programa que ya formó a más de 800 vecinos y vecinas en temas como marketing, planificación financiera, comunicación estratégica y creación de marca, con el aval de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Tierra del Fuego.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, subrayó que “‘Emprender desde el Sur’ es mucho más que una expo: es una muestra de la fuerza, la creatividad y el compromiso de nuestra comunidad. Cada emprendimiento representa una historia de esfuerzo, sueños y oportunidades que se construyen con trabajo colectivo”.

Armas también destacó el trabajo conjunto con el intendente Pérez: “Desde el inicio de esta gestión asumimos el desafío de fortalecer a nuestros emprendedores y pymes, impulsando políticas públicas que les permitan crecer, profesionalizarse y proyectarse. Por eso creamos espacios como esta Expo y la Escuela Municipal de Emprendedores”, señaló.

En esa misma línea, el funcionario remarcó que Río Grande tiene un enorme potencial productivo y humano. “Nuestro objetivo es seguir consolidando ese camino, articulando esfuerzos, generando redes, sumando capacidades y fortaleciendo la economía local. Porque creemos firmemente que emprender desde el sur es construir soberanía, valor fueguino, presente y futuro”, concluyó.

Durante la jornada inaugural, el Concejo Deliberante, representado por el concejal Jonatan Bogado, entregó una declaración de interés Comunitario y Social al evento, en reconocimiento al impacto positivo que genera en el tejido productivo y social de la ciudad.

Últimos artículos
md (44)

Río Grande lanzó el programa “Soberanía Alimentaria en Casa”: más de dos millones de plantines para los vecinos

Shelknamsur
Río Grande 13/10/2025

El Municipio de Río Grande puso en marcha una iniciativa inédita para fortalecer la producción local y la alimentación saludable. A través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, se lanzó el programa “Soberanía Alimentaria en Casa”, mediante el cual vecinos y vecinas podrán inscribirse para recibir plantines de verduras producidos en el Invernadero Municipal, en el marco del inicio de la temporada 2025-2026.

photo_5145638096882830151_y-1

“Emprender desde el Sur”: más de 80 proyectos locales en una nueva edición de la Expo Productiva en Río Grande

Shelknamsur
Río Grande 13/10/2025

El Polideportivo Carlos Margalot fue escenario de una nueva edición de la Expo “Emprender desde el Sur”, un encuentro de producción y comercialización que reunió a más de 80 emprendedores y 50 stands con identidad fueguina. Durante el fin de semana, el espacio se convirtió en una vidriera de productos regionales, innovación y trabajo autogestionado, con la participación de pymes y proyectos de toda la provincia.

Te puede interesar
md (44)

Río Grande lanzó el programa “Soberanía Alimentaria en Casa”: más de dos millones de plantines para los vecinos

Shelknamsur
Río Grande 13/10/2025

El Municipio de Río Grande puso en marcha una iniciativa inédita para fortalecer la producción local y la alimentación saludable. A través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, se lanzó el programa “Soberanía Alimentaria en Casa”, mediante el cual vecinos y vecinas podrán inscribirse para recibir plantines de verduras producidos en el Invernadero Municipal, en el marco del inicio de la temporada 2025-2026.

Lo más visto
perez

“Defender Tierra del Fuego es defender nuestro futuro”: el mensaje de Pérez en el tramo final de campaña

Shelknamsur
Nacionales13/10/2025

A dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, tomó el control político del frente Defendamos Tierra del Fuego, que buscará colocar representantes propios en el Congreso de la Nación. Con un discurso enfocado en la defensa del trabajo, la producción y la identidad fueguina, el dirigente apuesta a consolidar el voto provincial frente a las políticas del presidente Javier Milei.

DEFENDAMOS_TDF

Gran convocatoria de Defendamos Tierra del Fuego en Ushuaia

Shelknamsur
Nacionales13/10/2025

En una jornada marcada por la participación popular y el compromiso militante, el Frente Defendamos Tierra del Fuego realizó este sábado un acto con gran concurrencia en Ushuaia, profundizando su presencia territorial en la recta final de la campaña electoral.

photo_5145638096882830151_y-1

“Emprender desde el Sur”: más de 80 proyectos locales en una nueva edición de la Expo Productiva en Río Grande

Shelknamsur
Río Grande 13/10/2025

El Polideportivo Carlos Margalot fue escenario de una nueva edición de la Expo “Emprender desde el Sur”, un encuentro de producción y comercialización que reunió a más de 80 emprendedores y 50 stands con identidad fueguina. Durante el fin de semana, el espacio se convirtió en una vidriera de productos regionales, innovación y trabajo autogestionado, con la participación de pymes y proyectos de toda la provincia.

md (44)

Río Grande lanzó el programa “Soberanía Alimentaria en Casa”: más de dos millones de plantines para los vecinos

Shelknamsur
Río Grande 13/10/2025

El Municipio de Río Grande puso en marcha una iniciativa inédita para fortalecer la producción local y la alimentación saludable. A través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, se lanzó el programa “Soberanía Alimentaria en Casa”, mediante el cual vecinos y vecinas podrán inscribirse para recibir plantines de verduras producidos en el Invernadero Municipal, en el marco del inicio de la temporada 2025-2026.