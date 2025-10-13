“Emprender desde el Sur”: más de 80 proyectos locales en una nueva edición de la Expo Productiva en Río Grande

El evento, organizado por la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio de Río Grande, busca fortalecer la economía local y generar redes entre emprendedores. Desde el inicio de la gestión del intendente Martín Perez, la promoción del desarrollo productivo ha sido una de las políticas más sostenidas, con el objetivo de acompañar, capacitar y consolidar a quienes apuestan al crecimiento desde el sur.

Durante la apertura, se entregaron certificados a los egresados de la Escuela Municipal de Emprendedores, un programa que ya formó a más de 800 vecinos y vecinas en temas como marketing, planificación financiera, comunicación estratégica y creación de marca, con el aval de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Tierra del Fuego.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, subrayó que “‘Emprender desde el Sur’ es mucho más que una expo: es una muestra de la fuerza, la creatividad y el compromiso de nuestra comunidad. Cada emprendimiento representa una historia de esfuerzo, sueños y oportunidades que se construyen con trabajo colectivo”.

Armas también destacó el trabajo conjunto con el intendente Pérez: “Desde el inicio de esta gestión asumimos el desafío de fortalecer a nuestros emprendedores y pymes, impulsando políticas públicas que les permitan crecer, profesionalizarse y proyectarse. Por eso creamos espacios como esta Expo y la Escuela Municipal de Emprendedores”, señaló.

En esa misma línea, el funcionario remarcó que Río Grande tiene un enorme potencial productivo y humano. “Nuestro objetivo es seguir consolidando ese camino, articulando esfuerzos, generando redes, sumando capacidades y fortaleciendo la economía local. Porque creemos firmemente que emprender desde el sur es construir soberanía, valor fueguino, presente y futuro”, concluyó.

Durante la jornada inaugural, el Concejo Deliberante, representado por el concejal Jonatan Bogado, entregó una declaración de interés Comunitario y Social al evento, en reconocimiento al impacto positivo que genera en el tejido productivo y social de la ciudad.