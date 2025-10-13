Más de 4.500 kilos de alimentos vendidos en una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio”

Con una fuerte participación vecinal, la Secretaría de Gestión Ciudadana llevó adelante una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” en el Polideportivo Carlos Margalot. La jornada volvió a mostrar el interés de cientos de familias que se acercaron a aprovechar los precios accesibles y la amplia variedad de productos.

Durante la actividad se comercializaron más de 4.500 kilos de alimentos, entre carnes, frutas, verduras, productos de mar, fiambres, lácteos y yerbas. También se vendieron 590 maples de huevos, 89 bidones de productos de limpieza y 780 juegos de sábanas, un dato que refleja el acompañamiento sostenido de la comunidad a esta propuesta que busca fortalecer la economía familiar y el consumo local.

Entre los principales resultados, la Carnicería Abastecedora del Sur despachó 1.900 kilos de carne en distintos cortes, mientras que la Pollería Austral comercializó alrededor de 620 kilos de pollo. En tanto, la Verdulería Saturno vendió 1.100 kilos de frutas y verduras frescas, y la Pescadería Lo de Nene unos 350 kilos de productos del mar.

A su vez, la Distribuidora del Sur alcanzó la venta de 430 kilos de fiambres y quesos, y Yerba de mi Tierra colocó 130 kilos de yerba. Por su parte, AIMA, Chacra Licántica y la Cooperativa Avícola completaron la jornada con la venta de 590 maples de huevos.

La empresa Marfer participó con una amplia línea de artículos de limpieza, entre ellos 89 bidones de cinco litros y una variedad de aromatizantes para el hogar.

Una de las novedades fue la incorporación de Blanco Nieve, que ofreció productos textiles a precios promocionales y cerró la jornada con 780 juegos de sábanas vendidos, en una clara señal del respaldo vecinal a esta feria que ya se instaló como una herramienta de alivio al bolsillo fueguino.

