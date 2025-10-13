El detrás de escena del 12 de octubre: quiénes hicieron posible la gran fiesta de Ushuaia

Durante los días previos al 12 de octubre, distintas áreas municipales desplegaron un amplio operativo para embellecer la ciudad y garantizar que la celebración se desarrollara con total normalidad. Desde el Ejecutivo valoraron el compromiso y la dedicación de cada trabajador.

La Municipalidad de Ushuaia reconoció el esfuerzo y la dedicación de las y los trabajadores municipales que participaron activamente en las tareas de organización, mantenimiento y limpieza en el marco del 141° aniversario de la ciudad.

Durante los días previos al desfile cívico-militar, distintas áreas del Municipio llevaron adelante un importante operativo de puesta en valor de los espacios públicos, con tareas de pintura, reparación de cordones, arreglo de veredas y mejoras en la vía pública. El objetivo fue que la ciudad luciera en su mejor versión para recibir a miles de vecinos, vecinas y turistas que se sumaron a la gran celebración.

El secretario de Gobierno, César Molina, explicó que “personal de la Dirección de Tránsito llevó adelante un procedimiento especial en la avenida Garramuño que volvió a funcionar de manera exitosa, permitiendo la circulación en doble mano durante el desfile, una medida que ya había dado buenos resultados en la edición anterior”. En ese sentido, agradeció “la responsabilidad y el compromiso de los vecinos y vecinas, que respetaron las normas de tránsito y colaboraron para que todo transcurriera con normalidad”.

Molina también destacó el trabajo coordinado de Defensa Civil, Bromatología, Servicios Públicos y otras áreas que participaron en la organización. “Cada equipo puso lo mejor para que el desfile sea una verdadera fiesta popular y un motivo de orgullo para toda la ciudad”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, David Ferreyra, informó que “antes del desfile se realizaron tareas de limpieza y puesta en valor en la Avenida Prefectura Naval, Garramuño y Maipú”. Además, resaltó que “Parques y Jardines trabajó intensamente en el embellecimiento del centro, con la colocación de flores y arbolitos provistos por los viveros municipales que dependen de la Secretaría de Economía”.

Ferreyra añadió que “tras el desfile se desplegó un importante operativo de limpieza que incluyó el retiro de baños químicos, la recolección de residuos y la puesta en condiciones de toda la zona para que la ciudad pudiera seguir siendo disfrutada por vecinos, vecinas y turistas”.

Finalmente, desde el Municipio se hizo extensivo el reconocimiento a todas las áreas municipales y a cada trabajadora y trabajador que participó antes, durante y después de la celebración del 12 de octubre, destacando su compromiso, responsabilidad y sentido de pertenencia.

“Estos festejos no serían posibles sin el esfuerzo diario de quienes trabajan para mantener Ushuaia limpia, ordenada y cada día más linda”, expresaron desde el Ejecutivo municipal.

