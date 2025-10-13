Vuoto: “Ushuaia sigue de pie, a pesar del abandono del Gobierno nacional”

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, encabezó los actos por el 141° aniversario de la ciudad, y destacó la masiva participación de vecinos y vecinas en una jornada que —dijo— “ratifica el sentido de comunidad y pertenencia del pueblo fueguino”.

“El 12 de octubre no solo es el aniversario de Ushuaia: es un día en el que el pueblo se encuentra, genera comunidad y reafirma su identidad. En esta fecha desfilan desde los clubes y las escuelas hasta las fuerzas armadas y de seguridad, y eso nos une como sociedad”, expresó Vuoto durante su discurso.

El jefe comunal sostuvo que “este 12 de octubre también demostramos que Ushuaia sigue de pie, que sigue avanzando a pesar de las dificultades económicas y del abandono del Gobierno nacional”. En ese sentido, subrayó que “como cada vez que nos toca atravesar un contexto adverso, Ushuaia vuelve a mostrar la misma fuerza que tuvieron sus pioneros”.

Vuoto llamó además a “pensar hacia adelante”, y reconoció que “el país atraviesa un momento muy crítico, pero Ushuaia y su sociedad multicultural siguen diciendo presente”. En esa línea, pidió “sostener el camino de la convivencia, el diálogo y la búsqueda de acuerdos para dar un gran mensaje de comunidad”.

Finalmente, el intendente remarcó la presencia activa del municipio en la vida cotidiana de los vecinos.

“Hay un Estado municipal presente, con errores y aciertos, con pocos recursos pero con muchas ganas de estar del lado de la gente. Eso se demuestra cada vez que realizamos un evento, ponemos en marcha una obra o implementamos una política pública”, concluyó.

