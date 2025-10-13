Gran convocatoria de Defendamos Tierra del Fuego en Ushuaia

En una jornada marcada por la participación popular y el compromiso militante, el Frente Defendamos Tierra del Fuego realizó este sábado un acto con gran concurrencia en Ushuaia, profundizando su presencia territorial en la recta final de la campaña electoral.

La jornada de caminata por los barrios culminó con un acto central en la costanera, encabezado por Gastón Díaz, candidato a senador nacional, junto a todas las candidaturas del Frente y diversas organizaciones sociales, sindicales y barriales.

“Lo que estamos haciendo es un gran acto de coraje y valentía. Vamos a defender los intereses y derechos de los fueguinos. Y solo vamos a votar aquello que beneficie a nuestra provincia y a nuestra gente”, afirmó Díaz desde el escenario, ante un importantísimo número de concurrentes. 

El candidato destacó el carácter plural del Frente, compuesto por diversos sectores, movimientos sociales, sindicales, agrupaciones políticas y partidos de distintos niveles. “Todos estamos detrás de la misma causa: defender a Tierra del Fuego”, remarcó el dirigente.

Díaz, que mantiene un crecimiento sostenido en su imagen pública y desarrolla su primera candidatura tras una trayectoria enfocada en la gestión junto al intendente Martín Perez, reafirmó que la Lista 501 representa un proyecto colectivo con mirada de futuro y con planes concretos para plantear en Nación en función del desarrollo de Tierra del Fuego. 

Durante su discurso, también recordó la resistencia de los trabajadores fueguinos frente al intento del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a productos importados. “Fueron las agrupaciones de trabajadores quienes le pusieron un freno. Esa medida golpeó nuestra industria, nuestros empleos y nuestra soberanía.”, dijo. 

La jornada cerró con un llamado de Díaz a redoblar el compromiso y señaló que,  “Cuando lleguemos al Congreso, vamos a ser la voz de los fueguinos”.

