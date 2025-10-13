“Defender Tierra del Fuego es defender nuestro futuro”: el mensaje de Pérez en el tramo final de campaña

Estrategia territorial y mensaje federal

En el cierre de la campaña, el espacio reforzó su presencia en toda la provincia con caminatas, encuentros vecinales y actos en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, con el objetivo de consolidar la propuesta que encabeza Gastón Díaz, actual jefe de Gabinete municipal y candidato a senador nacional.

Durante el fin de semana, el frente desarrolló actividades en Margen Sur, distintos barrios de Ushuaia y un acto central en el Club San Martín, escenario que también eligió otra fuerza política para su cierre provincial. La agenda territorial busca poner en valor la cercanía del espacio con la comunidad y el contraste con los discursos nacionales.

“En Buenos Aires no conocen lo que es vivir acá. No saben lo que cuesta ni lo que vale, y nadie va a defender ese esfuerzo mejor que nosotros”, planteó Pérez ante un auditorio colmado de militantes.

El intendente hizo foco en el valor del esfuerzo fueguino y en la necesidad de que la provincia tenga voz propia en el Congreso, para “defender los intereses del sur ante decisiones que muchas veces se toman sin conocer la realidad de los que viven en esta tierra”.

Una campaña que apunta a la gestión nacional

La estrategia de Defendamos Tierra del Fuego se centra en contraponer el modelo libertario con la realidad provincial, sin profundizar las diferencias internas del peronismo local. El eje del discurso busca marcar distancia del rumbo económico del Gobierno nacional y sus consecuencias en la producción industrial, el empleo y el entramado social de la isla.

“Vivimos un momento difícil como país, marcado por la falta de trabajo, la angustia y un Gobierno insensible. Por eso estoy convencido de que la mejor manera de responder a este contexto es cuidando y fortaleciendo a nuestra comunidad”, señaló Pérez.

El jefe comunal reivindicó las políticas públicas que sostuvieron la economía local durante los últimos años y remarcó la importancia de “defender lo que se construyó con esfuerzo colectivo”.

La disputa por las bancas fueguinas

Tierra del Fuego elegirá el 26 de octubre a tres senadores y dos diputados nacionales. El frente que lidera Pérez impulsa la candidatura de Gastón Díaz al Senado, con la intención de que Río Grande tenga representación directa en la cámara alta.

La provincia cuenta con 153.120 votantes habilitados: 78.386 en Río Grande, 68.403 en Ushuaia, 6.088 en Tolhuin, 239 en la Antártida Argentina y 4 en las Islas Malvinas.

Los cargos en juego corresponden a los legisladores que finalizan mandato el 10 de diciembre: Pablo Blanco (UCR), Eugenia Duré (La Cámpora) y Cristina López (PJ) en el Senado, y Carolina Yutrovic (Partido Social Patagónico) y Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) en Diputados.

Identidad, producción y comunidad

En cada discurso, Pérez insiste en un concepto que sintetiza su campaña: “Defender Tierra del Fuego es defender nuestro futuro”.

El mensaje busca capitalizar la pertenencia provincial, apelando al orgullo de los fueguinos y a la necesidad de preservar los derechos conquistados.

“Necesitamos defender las políticas que garantizan el acceso a la salud, que mejoran nuestra ciudad con obras y que cuidan a nuestras infancias, potencian a nuestras juventudes y protegen a nuestros adultos mayores. Defender eso es defender un futuro mejor para toda la provincia”, sostuvo el intendente.

En el tramo final de la campaña, Defendamos Tierra del Fuego apuesta a consolidar el voto de los sectores medios y del trabajo, con un tono que combina gestión, cercanía y una clara oposición al modelo de ajuste nacional.