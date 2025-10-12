Río Grande impulsa charlas sobre hábitos saludables y alimentación consciente

ShelknamsurUshuaia07/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), llevó adelante la segunda edición de los Premios Olivia, una noche de reconocimiento y emoción que reunió a más de 700 vecinos y vecinas para celebrar el esfuerzo y la pasión de los deportistas fueguinos.
ShelknamsurRío Grande 07/10/2025
El Municipio de Río Grande implementa por cuarto año consecutivo el Programa Municipal de Salud Visual, una política pública que busca acompañar a las y los vecinos que más lo necesitan y garantizar el acceso a controles oftalmológicos gratuitos.
ShelknamsurNacionales08/10/2025
El candidato a senador por el frente Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, pidió que la reforma del Código Penal anunciada por el Gobierno nacional se aborde con una mirada integral y moderna. Propuso la creación de un Consejo Federal de Política Criminal y reclamó mayor inversión en fuerzas de seguridad, salarios y equipamiento.
ShelknamsurUshuaia08/10/2025
Después de varios meses sin mantenimiento, personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia realizó tareas de limpieza en el espacio comunitario Sendero de los Presos, de donde se retiró una gran cantidad de residuos acumulados durante la temporada invernal.
ShelknamsurRío Grande 09/10/2025
El Municipio de Río Grande, en convenio con el Instituto Universitario River Plate (IURP), anunció la apertura de inscripciones para cursar el primer año del Profesorado de Educación Física, que desde 2026 también podrá estudiarse en Ushuaia.
ShelknamsurUshuaia09/10/2025
La ciudad se prepara para celebrar sus 141 años con una de las actividades más convocantes del calendario: la tradicional paella popular, que este año reunirá a más de 15 mil vecinos en la Plaza Malvinas. El evento, organizado por la Municipalidad, será el domingo 12 de octubre a partir de las 14 horas, y busca homenajear a la ciudad con una jornada de encuentro, sabor y comunidad.
ShelknamsurUshuaia12/10/2025
La comunidad fueguina volvió a copar la avenida Maipú en una nueva conmemoración del aniversario de Ushuaia. Miles de vecinos y vecinas se acercaron al tradicional desfile cívico-militar, punto central de los festejos por los 141 años de la capital más austral del país, donde la emoción y el sentido de pertenencia marcaron la jornada.
ShelknamsurUshuaia12/10/2025
En el marco de los festejos por el 141° aniversario de Ushuaia, la Municipalidad volvió a reunir a miles de vecinos y vecinas en torno a una de las costumbres más esperadas de cada 12 de octubre: la paella gigante, un clásico que ya forma parte de la identidad fueguina.
ShelknamsurUshuaia12/10/2025
Vecinos y vecinas del sector, junto a funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia y concejales, participaron de una recorrida por la nueva escalera construida en la intersección de Yowen y Karukinka Norte, una obra largamente esperada por la comunidad que mejora la conectividad y la seguridad peatonal en la zona.
ShelknamsurRío Grande 12/10/2025
En el marco de las políticas de promoción del bienestar integral, el Municipio de Río Grande continúa acercando espacios de encuentro para fomentar estilos de vida activos y saludables.