Río Grande impulsa charlas sobre hábitos saludables y alimentación consciente

En el marco de las políticas de promoción del bienestar integral, el Municipio de Río Grande continúa acercando espacios de encuentro para fomentar estilos de vida activos y saludables.

A través de un trabajo articulado entre las Secretarías de Salud y de Género y Desarrollo, se desarrollan los talleres “Estilo de Vida Activo y Saludable”, a cargo de profesionales sanitarios y del equipo de Promotoras Territoriales de Género.

Estos espacios invitan a vecinos y vecinas a reflexionar sobre los hábitos cotidianos y adquirir herramientas para mejorar la calidad de vida.

El próximo martes 14, la charla abordará el tema “Alimentación consciente”, mientras que el martes 21 la propuesta girará en torno a “Hablemos de cáncer de mama”. Ambas actividades se realizarán de 14 a 16 horas en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario, ubicado en Rafaela Ishton 1148, sin necesidad de inscripción previa.

Por otra parte, el jueves 16 de octubre, el eje de “Alimentación consciente” se repetirá a las 10 de la mañana en el Centro Integral de la Mujer (Prefectura Naval 730), ampliando así las oportunidades de participación para la comunidad.

Con estas jornadas, el Estado municipal refuerza su compromiso con el cuidado y la salud de los riograndenses, promoviendo espacios de aprendizaje y acompañamiento que contribuyen a una vida más activa y saludable.

