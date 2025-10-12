Una obra esperada: vecinos recorrieron la nueva escalera de Yowen y Karukinka Norte

Vecinos y vecinas del sector, junto a funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia y concejales, participaron de una recorrida por la nueva escalera construida en la intersección de Yowen y Karukinka Norte, una obra largamente esperada por la comunidad que mejora la conectividad y la seguridad peatonal en la zona.

Del encuentro participaron la subsecretaria del área, Irupe Petrina; la concejala Analía Escalante; el concejal Nicolás Peloli; y otros funcionarios municipales, quienes dialogaron con los vecinos sobre el proceso de ejecución y las mejoras incorporadas al proyecto.

La secretaria Belén Borgna explicó que “una escalera tiene mucha circulación y era un pedido histórico de los vecinos, que se fue resolviendo pese a las dificultades económicas. Fue un compromiso asumido y cumplido con el acompañamiento del intendente, del equipo de Obras Públicas y el trabajo conjunto con los vecinos”.

Asimismo, destacó que “la concejala Analía Escalante fue quien llevó la inquietud de los vecinos, y a partir de allí se trabajó de manera articulada con el Municipio para concretar una obra que mejora la calidad de vida y la accesibilidad del sector”.

Borgna también valoró que durante la ejecución “se plantearon algunas mejoras y tramos según las necesidades que los propios vecinos fueron marcando”, y subrayó la participación de referentes barriales de sectores cercanos vinculados al acceso a la zona del sector K y D.

La nueva escalera forma parte del plan de infraestructura urbana que impulsa la Municipalidad de Ushuaia para fortalecer la integración y accesibilidad entre los distintos barrios, priorizando intervenciones que mejoren la vida cotidiana de las y los vecinos.

