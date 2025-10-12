Ushuaia celebró su aniversario con la tradicional paella gigante y una multitud en la Plaza Malvinas

En el marco de los festejos por el 141° aniversario de Ushuaia, la Municipalidad volvió a reunir a miles de vecinos y vecinas en torno a una de las costumbres más esperadas de cada 12 de octubre: la paella gigante, un clásico que ya forma parte de la identidad fueguina.

Ushuaia12/10/2025ShelknamsurShelknamsur
photo_5145805441693584176_y-1
Copiar Código AMP

Desde temprano, la Plaza Islas Malvinas se transformó en un punto de encuentro donde se mezclaron aromas, música y celebración. Familias enteras, turistas y antiguos pobladores compartieron una jornada marcada por la alegría, los espectáculos, la expo feria y el tradicional almuerzo colectivo que se extendió durante toda la tarde.

La expo feria, organizada por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, reunió a más de 40 emprendedores gastronómicos y artesanos, quienes ofrecieron productos locales y elaboraciones artesanales a precios accesibles, consolidando un espacio que ya es parte esencial de cada celebración municipal.

La preparación de la paella estuvo nuevamente a cargo de Gastronomía del Sur (GDS), que desplegó un operativo con más de un centenar de trabajadores y 15 paelleras gigantes —incluida una versión vegetariana— para servir unas 15 mil porciones gratuitas a la comunidad. La entrega comenzó pasadas las 14 y se prolongó por más de tres horas, bajo un clima festivo y de reencuentro.

photo_5145805441693584163_y-2

El intendente Walter Vuoto agradeció a todos los trabajadores y trabajadoras que hicieron posible el evento y destacó “la enorme participación de las familias, que como cada año se acercan a compartir este plato típico que simboliza unión, esfuerzo colectivo y amor por Ushuaia”.

Al igual que en las últimas ediciones, la vajilla utilizada fue completamente biodegradable, en línea con las políticas ambientales impulsadas por el Municipio y la empresa organizadora, reafirmando el compromiso de la ciudad con la sustentabilidad.

Últimos artículos
perez

“Defender Tierra del Fuego es defender nuestro futuro”: el mensaje de Pérez en el tramo final de campaña

Shelknamsur
Nacionales13/10/2025

A dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, tomó el control político del frente Defendamos Tierra del Fuego, que buscará colocar representantes propios en el Congreso de la Nación. Con un discurso enfocado en la defensa del trabajo, la producción y la identidad fueguina, el dirigente apuesta a consolidar el voto provincial frente a las políticas del presidente Javier Milei.

Te puede interesar
Lo más visto
DSC7655-1

Ushuaia celebra su 141° aniversario con una paella gigante para más de 15 mil vecinos

Shelknamsur
Ushuaia09/10/2025

La ciudad se prepara para celebrar sus 141 años con una de las actividades más convocantes del calendario: la tradicional paella popular, que este año reunirá a más de 15 mil vecinos en la Plaza Malvinas. El evento, organizado por la Municipalidad, será el domingo 12 de octubre a partir de las 14 horas, y busca homenajear a la ciudad con una jornada de encuentro, sabor y comunidad.