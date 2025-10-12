Ushuaia celebró su aniversario con la tradicional paella gigante y una multitud en la Plaza Malvinas

Desde temprano, la Plaza Islas Malvinas se transformó en un punto de encuentro donde se mezclaron aromas, música y celebración. Familias enteras, turistas y antiguos pobladores compartieron una jornada marcada por la alegría, los espectáculos, la expo feria y el tradicional almuerzo colectivo que se extendió durante toda la tarde.

La expo feria, organizada por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, reunió a más de 40 emprendedores gastronómicos y artesanos, quienes ofrecieron productos locales y elaboraciones artesanales a precios accesibles, consolidando un espacio que ya es parte esencial de cada celebración municipal.

La preparación de la paella estuvo nuevamente a cargo de Gastronomía del Sur (GDS), que desplegó un operativo con más de un centenar de trabajadores y 15 paelleras gigantes —incluida una versión vegetariana— para servir unas 15 mil porciones gratuitas a la comunidad. La entrega comenzó pasadas las 14 y se prolongó por más de tres horas, bajo un clima festivo y de reencuentro.

El intendente Walter Vuoto agradeció a todos los trabajadores y trabajadoras que hicieron posible el evento y destacó “la enorme participación de las familias, que como cada año se acercan a compartir este plato típico que simboliza unión, esfuerzo colectivo y amor por Ushuaia”.

Al igual que en las últimas ediciones, la vajilla utilizada fue completamente biodegradable, en línea con las políticas ambientales impulsadas por el Municipio y la empresa organizadora, reafirmando el compromiso de la ciudad con la sustentabilidad.