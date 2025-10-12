Ushuaia celebró sus 141 años con un multitudinario desfile y un mensaje de unidad del intendente Vuoto

El intendente Walter Vuoto encabezó las actividades protocolares, acompañado por la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi, la vicegobernadora Mónica Urquiza, antiguas familias pobladoras, excombatientes de Malvinas, funcionarios municipales y provinciales, legisladores y representantes de las fuerzas armadas y de seguridad. También participaron las diputadas nacionales Andrea Freites y Carolina Yutrovic, y la senadora Cristina López.

Previo al desfile, Vuoto recorrió distintos puntos históricos —la Plaza de Ceremonias de la Prefectura Naval, la Casa Beban, la Plaza Piedrabuena, el Cementerio de Antiguos Pobladores, la Plaza Fique y la Plaza 25 de Mayo—, donde se rindieron homenajes a las instituciones y personas que forjaron la historia de la ciudad.

“No es lo mismo hablar de Ushuaia desde Buenos Aires que vivirla todos los días”

En un mensaje difundido por redes sociales, el jefe comunal eligió dirigirse a la comunidad sin acto formal, para favorecer el desarrollo del desfile y evitar demoras a niños, personas mayores y con discapacidad.

“Hoy Ushuaia cumple 141 años de historia y, aunque el número cambie, la emoción es la misma. Cada año que celebramos no es un año más, es un año ganado a los desafíos que nos presenta la vida en el fin del mundo”, expresó Vuoto.

Destacó además que la ciudad “nació del coraje de los pueblos originarios y del esfuerzo de hombres y mujeres que cruzaron mares y montañas para construir desde cero una ciudad en el confín del mapa”.

El intendente subrayó que “vivir en Ushuaia no es fácil: hay que quererla de verdad, elegirla todos los días, incluso cuando el frío acorta los días y las distancias se hacen más largas”, pero también que ese sacrificio “tiene recompensa en el orgullo de pertenecer a una comunidad que no se rinde, que se cuida y se ayuda”.

Vuoto hizo hincapié en el valor de la comunidad: “Cuando una institución organiza una peña, cuando un vecino levanta su casa o una familia elige esta ciudad para vivir, todos estamos construyendo Ushuaia”. Y agregó una frase que resonó en el público: “No es lo mismo mirar a Ushuaia desde un escritorio en Buenos Aires que vivirla todos los días.”

Orgullo y esperanza en el fin del mundo

En su mensaje final, el jefe del Ejecutivo municipal destacó que “cada aniversario es una oportunidad para mirarnos y reconocernos, para saber de dónde venimos y qué queremos dejar a quienes vienen después”.

“Lo que queremos dejarles —concluyó— es una Ushuaia viva, inclusiva, solidaria y orgullosa de su identidad. En el fin del mundo seguimos demostrando que acá también empieza todo: los sueños, los proyectos, las esperanzas”.

Una celebración multitudinaria

El desfile reunió a escuelas, clubes, asociaciones civiles y fuerzas de seguridad, que desfilaron ante miles de vecinos que colmaron la avenida Maipú.

Al cierre de las actividades, más de 15.000 porciones de paella fueron servidas en la Plaza Islas Malvinas por Gastronomía del Sur (GDS), acompañadas por una feria gastronómica y los clásicos puestos de comida de los clubes locales.