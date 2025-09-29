Guillermo Löffler propone urbanizar tierras nacionales ociosas para familias fueguinas

El candidato a diputado nacional presentó un proyecto que busca transferir terrenos fiscales sin uso a los municipios para generar lotes, viviendas e infraestructura. “La tierra improductiva debe convertirse en dignidad y empleo”, remarcó.

En plena campaña electoral, el Dr. Guillermo Löffler, candidato a diputado nacional por el frente Defendamos Tierra del Fuego, lanzó una de sus iniciativas más fuertes: transformar las tierras nacionales ociosas en oportunidades concretas de urbanización y vivienda para miles de familias de la provincia.

La propuesta apunta a resolver lo que definió como “una contradicción dolorosa”: mientras miles de fueguinos no acceden a un techo digno, el Estado Nacional mantiene hectáreas de tierras fiscales sin destino productivo ni valor social.

Según el proyecto, esos terrenos serían transferidos a los municipios, considerados los actores más cercanos a los vecinos y, por lo tanto, en mejores condiciones de encarar procesos de urbanización transparentes y participativos. Para garantizar que los lotes y viviendas lleguen a quienes realmente lo necesitan, se plantea la creación de un Fondo Nacional de Urbanización Social, que financiará obras básicas de infraestructura.

El marco jurídico de la iniciativa se apoya en la Constitución Nacional —particularmente en el artículo 14 bis y en el 75 inciso 19—, en la Ley de Tierras Fiscales N.º 24.146 y en el Decreto N.º 1382/2012 sobre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Además, se incorpora un mecanismo de control parlamentario que obliga a la AABE a rendir informes periódicos a la Cámara de Diputados, con sanciones previstas en caso de falsear u ocultar datos.

“Este proyecto convierte a la tierra improductiva en dignidad, empleo y futuro. Queremos que los recursos del Estado estén al servicio de la gente y no abandonados sin destino”, subrayó Löffler al presentar la propuesta.

