Elecciones Legislativas 2025: ya se puede consultar el padrón definitivo

La Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición el padrón electoral definitivo para las elecciones legislativas que se realizarán el domingo 26 de octubre en todo el país.

A partir de ahora, cada ciudadano puede consultar en qué escuela y mesa le corresponde emitir su voto. El procedimiento es simple: ingresar al sitio oficial www.padron.gob.ar, colocar el número de DNI, género, distrito electoral y completar el código de verificación que solicita el sistema. De inmediato, la plataforma informa lugar, mesa y número de orden de cada votante.

 
Una instancia clave en el cronograma electoral

La publicación del padrón definitivo se realiza 40 días antes de la elección, de acuerdo al calendario oficial. En esta etapa, también se avanza con la impresión de los padrones y la designación de autoridades de mesa, que tendrán la responsabilidad de conducir la jornada electoral.

 
Qué se elige en octubre
En los comicios legislativos, los argentinos renovarán bancas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Se trata de una elección clave, ya que definirá el equilibrio de fuerzas en el Congreso para los próximos años.

 
Información práctica para el votante
Fecha de la elección: 26 de octubre de 2025.
Consulta: www.padron.gob.ar.
Datos necesarios: DNI, género y distrito.

