Elecciones Legislativas 2025: ya se puede consultar el padrón definitivo

Nacionales 15/09/2025
La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, participó de una jornada en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) donde lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario recientemente sancionada por el Congreso.
De interés 15/09/2025
La ciudad vivió un fin de semana diferente con la edición 2025 de la “Primavera Friki”, un evento que reunió a más de 600 jóvenes y familias en torno a la cultura pop. Cosplay, K-pop, anime, concursos de dibujo, stands de emprendedores, patio gastronómico y actividades recreativas formaron parte de una propuesta que ya se consolida en la agenda local.
De interés 16/09/2025
RÍO GRANDE.– Con el objetivo de seguir acompañando a las mujeres de la ciudad en su desarrollo económico, el Municipio de Río Grande lanzó una nueva instancia de capacitación en el marco del programa “Mujeres Emprendedoras”.
Locales 16/09/2025
Sesenta jubilados y jubiladas de la ciudad participaron de una jornada única en el marco del Programa de Turismo Social, que impulsa la Municipalidad de Ushuaia. La actividad consistió en un paseo en catamarán por el Canal Beagle, con el objetivo de acercar a los adultos mayores a una experiencia que cada año disfrutan miles de turistas.
Política 16/09/2025
De cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, el Municipio de Río Grande reiteró a partidos y agrupaciones políticas la importancia de cumplir con la normativa vigente en materia de limpieza y cuidado del espacio público.
De interés 16/09/2025
La ciudad vivió un fin de semana a puro deporte con la realización del Segundo Federativo de Gimnasia Artística, que tuvo lugar en el Centro Municipal de Gimnasia Artística y reunió a más de 20 gimnastas de distintos puntos de la provincia.
Locales 16/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, en conjunto con el Centro Educativo de Nivel Terciario N.º 11 (CENT 11), lanzó la inscripción para los cursos de Primeros Auxilios Veterinarios, una propuesta destinada a promover el cuidado y bienestar de los animales de compañía en la ciudad.
Nacionales 16/09/2025
El intendente de Río Grande, Martín Perez, lanzó duras críticas al presidente Javier Milei tras la presentación del Presupuesto 2026, que contempla la eliminación de aranceles para la importación de celulares, consolas y productos electrónicos. Según advirtió, la medida amenaza con vaciar la economía de Tierra del Fuego y pone en peligro miles de empleos directos e indirectos vinculados al régimen industrial.
Nacionales 16/09/2025
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, salió al cruce del presidente Javier Milei tras la cadena nacional en la que se presentó el Presupuesto 2026. A través de su cuenta de X, el jefe comunal criticó el discurso del mandatario y señaló que el Gobierno nacional sólo “descubrió” a jubilados, docentes, estudiantes y personas con discapacidad después de haber sufrido una derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires.
De interés 16/09/2025
El Municipio de Río Grande, en articulación con la empresa CityBus, puso en marcha la implementación de internet satelital gratuito en las unidades de transporte urbano. Por el momento ya son dos los colectivos equipados con esta tecnología, lo que convierte a la ciudad en pionera en la modernización del sistema de movilidad en Argentina.