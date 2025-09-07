A partir de este lunes, Río Grande inicia la entrega de módulos alimentarios: fechas y lugares de distribución

El Municipio comenzará este 8 de septiembre con la distribución de los módulos alimentarios para los vecinos empadronados en el Programa Alimentario Municipal. La entrega se realizará en distintos puntos de la ciudad y tendrá modalidades especiales para adultos mayores y personas con discapacidad.

De interés 07/09/2025
20200316102013_municipalidad_de_rio_grande-e1731018116214
Malvinas Argentinas y barrios aledaños: 10 de septiembre
El miércoles será el turno de los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario, con entrega en el Centro Comunitario Municipal de Halcón Peregrino y Playero Blanco.

 Zona céntrica: 11 y 12 de septiembre
Los días jueves y viernes, la entrega continuará en el Club Sportivo (Av. Belgrano 1130), para las familias residentes en la zona céntrica de la ciudad.

 Chacra II, IV, CGT y Mutual: 15 de septiembre
Finalmente, el lunes 15 la distribución alcanzará a los vecinos de Chacra II, Chacra IV, CGT y Mutual, con sede en el Centro Comunitario Municipal de Victoria Ocampo y Rufino.

md (3)

Orgullo fueguino: la primera camada de egresados de la Universidad Nacional de las Artes celebró su graduación en Tierra del Fuego

Shelknamsur
De interés 01/09/2025

La Universidad Nacional de las Artes (UNA) marcó un hito en la provincia con la primera camada de egresados en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Se trata de estudiantes que culminaron sus estudios en las tecnicaturas de “Intérprete de Danzas Folklóricas y Tango” e “Instrumentista Orquestal”, así como en las diplomaturas en “Diseño Escénico” y “Puesta en Escena de Danzas Folklóricas y Populares Argentinas”.

suicidio

Río Grande será sede del 3º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio

Shelknamsur
De interés 01/09/2025

El evento se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre con inscripción previa. En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, el Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) y la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), suman esfuerzos para reforzar acciones preventivas y brindar nuevas herramientas a la comunidad. La gestión del intendente Martín Perez ratifica así su compromiso con el abordaje de problemáticas psicosociales desde una perspectiva comunitaria en toda Tierra del Fuego.

