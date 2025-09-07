A partir de este lunes, Río Grande inicia la entrega de módulos alimentarios: fechas y lugares de distribución

Te puede interesar

Se abren las inscripciones para el III congreso internacional de prevención de suicidio Shelknamsur De interés 05/09/2025 l Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), llevarán adelante el III Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, que se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre en el Gimnasio del Colegio Don Bosco. Para participar, las y los interesados deberán inscribirse previamente mediante el link: https://bit.ly/47iEtMn.

Festival Paraíso Perdido: arte y memoria fueguina en Buenos Aires Shelknamsur De interés 05/09/2025 Un verdadero puente entre Tierra del Fuego y Buenos Aires se desplegará este sábado 6 de septiembre, de 15 a 21 horas, en el Centro Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640), en el emblemático barrio de Chacarita, con la primera edición del Festival Paraíso Perdido. La entrada será libre y gratuita y quienes se acerquen podrán disfrutar de música en vivo, danza, artes visuales, proyecciones audiovisuales y una feria de proyectos autogestivos, en una propuesta que combina memoria, arte y comunidad con un enfoque colaborativo y participativo.

Ushuaia: trabajadores municipales participaron de una charla sobre prevención de cáncer Shelknamsur De interés 03/09/2025 En el SUM del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales se desarrolló una charla destinada a la prevención del cáncer, de la que participaron 160 trabajadores municipales.

Río Grande abrió el Mes de las Juventudes con una jornada de cultura urbana Shelknamsur De interés 03/09/2025 El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, dio inicio este 1° de septiembre al Mes de las Juventudes con un evento en el CGP Padre Zink. La apertura oficial reunió a jóvenes de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia en una tarde-noche atravesada por la cultura urbana.

Río Grande refuerza el plan de castración gratuita en la zona sur Shelknamsur De interés 02/09/2025 El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, continúa con un nuevo operativo de castración gratuita para perros y gatos, reafirmando su compromiso de acercar servicios veterinarios accesibles y de calidad a toda la comunidad.

Orgullo fueguino: la primera camada de egresados de la Universidad Nacional de las Artes celebró su graduación en Tierra del Fuego Shelknamsur De interés 01/09/2025 La Universidad Nacional de las Artes (UNA) marcó un hito en la provincia con la primera camada de egresados en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Se trata de estudiantes que culminaron sus estudios en las tecnicaturas de “Intérprete de Danzas Folklóricas y Tango” e “Instrumentista Orquestal”, así como en las diplomaturas en “Diseño Escénico” y “Puesta en Escena de Danzas Folklóricas y Populares Argentinas”.

Río Grande impulsa el crecimiento emprendedor con alianzas surgidas en la Expo “Emprender Desde el Sur” Shelknamsur De interés 01/09/2025 El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, destacó los primeros resultados de la 1° Expo Emprender Desde el Sur, un espacio creado para potenciar el ecosistema emprendedor local, fomentar la articulación entre actores y abrir nuevos canales de comercialización.

Río Grande será sede del 3º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio Shelknamsur De interés 01/09/2025 El evento se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre con inscripción previa. En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, el Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) y la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), suman esfuerzos para reforzar acciones preventivas y brindar nuevas herramientas a la comunidad. La gestión del intendente Martín Perez ratifica así su compromiso con el abordaje de problemáticas psicosociales desde una perspectiva comunitaria en toda Tierra del Fuego.