Yesica Garay: “La elección se polariza entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza”

En diálogo con Radio Monumental, la concejala del Partido Justicialista y referente de Fuerza Patria, Yésica Garay, analizó el escenario electoral y advirtió que la disputa en las próximas legislativas estará marcada por una fuerte polarización.

Nacionales03/09/2025ShelknamsurShelknamsur
foto_yesica_garay
Copiar Código AMP

“La elección es nacional y está clara la polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Lo mismo se va a replicar en nuestra provincia; por eso digo que el costo que vamos a pagar por ir divididos es alto. Terminamos favoreciendo directamente a la Libertad Avanza y poniendo en riesgo la representación de nuestra provincia en el Congreso” expresó Garay.

La edil también cuestionó la situación que atraviesa el país bajo la gestión de Javier Milei. “Estamos viviendo un contexto muy delicado en la Argentina, con sobreprecios en el PAMI, pérdida de medicamentos gratuitos para jubilados y una obscenidad inédita en el manejo de candidaturas. Se venden lugares a 30 o 50 mil dólares y lo dicen abiertamente. Nunca vimos algo así” señaló.

“Es clave que los representantes de nuestra provincia en el Congreso actúen con responsabilidad, porque sus decisiones afectan directamente a los jubilados, a los trabajadores y a los sectores más vulnerables. No se trata solo de votar proyectos, sino de garantizar que las leyes y los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan. La polarización nacional también nos obliga a analizar cada postura, porque cada voto en el Congreso repercute en la vida cotidiana de nuestra gente” agregó.

Sobre la conducción partidaria, Garay dijo que considera "que la conducción de Walter Vuoto al frente del Partido Justicialista ha demostrado en cada elección que sabe cómo construir frentes sólidos y representativos. Hoy el desafío es mantener la unidad para que Tierra del Fuego no quede a merced de un proyecto que nada tiene que ver con la justicia social ni con la defensa de nuestra gente”.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-08-27 at 11.27.35

OSEF y Suizo Argentina: la trama que compromete al Gobierno de Melella

Shelknamsur
Nacionales27/08/2025

El crecimiento monumental de la droguería Suizo Argentina en los últimos dos años encendió las alarmas no solo a nivel nacional, sino también en Tierra del Fuego. Mientras la empresa pasó de facturar $3.898 millones en 2024 a más de $108.000 millones en 2025, en la provincia el Tribunal de Cuentas observó irregularidades en contrataciones de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF): pagos devengados de forma extemporánea, falta de crédito presupuestario y violaciones de plazos en convenios directos. Una combinación que hoy coloca al Gobierno de Gustavo Melella en el centro de la polémica.

el-intendente-de-ushuaia-y-referente-de-la-IKMWN57IVNC2FA7DQMKEWDYF54

Libertad para ajustar: Vuoto criticó el vaciamiento del sistema de atención a personas con discapacidad

Shelknamsur
Nacionales21/08/2025

“El Gobierno nacional dijo que ‘pensaba aumentar’ las prestaciones, pero lo hace mientras recorta, demora pagos y vacía el sistema de atención. Habla de aumentos, cuando en realidad las verdaderas víctimas son miles de familias que hoy no pueden pagar terapias, traslados o medicamentos. No alcanza con anuncios vacíos: se necesitan certezas. Cada día sin respuesta es un derecho vulnerado”, sostuvo el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.

photo_4976515848269312014_y-1

El Municipio de Ushuaia estuvo presente en el acto conmemorativo del fallecimiento del General San Martín

Shelknamsur
Nacionales17/08/2025

La viceintendenta de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, junto al secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política del Municipio, Omar Becerra, y al secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili, participaron en el acto conmemorativo del 175° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín que se realizó en las instalaciones de la Base Naval.

unnamed

El peronismo fueguino recordó a Evita con una multitudinaria peña en Ushuaia

Shelknamsur
Nacionales27/07/2025

En el marco del 73° aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón, el Partido Justicialista de Tierra del Fuego organizó una peña popular. La jornada reunió a cientos de militantes, vecinos y vecinas de Ushuaia, que se acercaron a compartir música en vivo, locro y una fuerte convocatoria a reconstruir un proyecto colectivo de futuro para el pueblo argentino.

Lo más visto
suicidio

Río Grande será sede del 3º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio

Shelknamsur
De interés 01/09/2025

El evento se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre con inscripción previa. En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, el Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) y la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), suman esfuerzos para reforzar acciones preventivas y brindar nuevas herramientas a la comunidad. La gestión del intendente Martín Perez ratifica así su compromiso con el abordaje de problemáticas psicosociales desde una perspectiva comunitaria en toda Tierra del Fuego.

md (3)

Orgullo fueguino: la primera camada de egresados de la Universidad Nacional de las Artes celebró su graduación en Tierra del Fuego

Shelknamsur
De interés 01/09/2025

La Universidad Nacional de las Artes (UNA) marcó un hito en la provincia con la primera camada de egresados en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Se trata de estudiantes que culminaron sus estudios en las tecnicaturas de “Intérprete de Danzas Folklóricas y Tango” e “Instrumentista Orquestal”, así como en las diplomaturas en “Diseño Escénico” y “Puesta en Escena de Danzas Folklóricas y Populares Argentinas”.