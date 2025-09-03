Yesica Garay: “La elección se polariza entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza”

“La elección es nacional y está clara la polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Lo mismo se va a replicar en nuestra provincia; por eso digo que el costo que vamos a pagar por ir divididos es alto. Terminamos favoreciendo directamente a la Libertad Avanza y poniendo en riesgo la representación de nuestra provincia en el Congreso” expresó Garay.

La edil también cuestionó la situación que atraviesa el país bajo la gestión de Javier Milei. “Estamos viviendo un contexto muy delicado en la Argentina, con sobreprecios en el PAMI, pérdida de medicamentos gratuitos para jubilados y una obscenidad inédita en el manejo de candidaturas. Se venden lugares a 30 o 50 mil dólares y lo dicen abiertamente. Nunca vimos algo así” señaló.

“Es clave que los representantes de nuestra provincia en el Congreso actúen con responsabilidad, porque sus decisiones afectan directamente a los jubilados, a los trabajadores y a los sectores más vulnerables. No se trata solo de votar proyectos, sino de garantizar que las leyes y los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan. La polarización nacional también nos obliga a analizar cada postura, porque cada voto en el Congreso repercute en la vida cotidiana de nuestra gente” agregó.

Sobre la conducción partidaria, Garay dijo que considera "que la conducción de Walter Vuoto al frente del Partido Justicialista ha demostrado en cada elección que sabe cómo construir frentes sólidos y representativos. Hoy el desafío es mantener la unidad para que Tierra del Fuego no quede a merced de un proyecto que nada tiene que ver con la justicia social ni con la defensa de nuestra gente”.