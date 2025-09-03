Operativo Invierno: personal y maquinaria del Municipio de Ushuaia trabajan en toda la ciudad

Te puede interesar

Ushuaia impulsó una jornada territorial de concientización sobre tenencia responsable Shelknamsur Locales 02/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevó adelante este viernes una nueva jornada territorial de concientización sobre tenencia responsable de animales en los barrios Cañadón del Parque y La Oca.

Ushuaia avanza con el Plan de Bacheo en distintos sectores de la ciudad Shelknamsur Locales 02/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Subsecretaría de Coordinación y Gestión de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, continúa con los trabajos de mantenimiento y reparación en la vía pública, enmarcados en el Plan de Bacheo.

Escuela Municipal se consagró campeona del Apertura 2025 en futsal femenino con un gesto ejemplar Shelknamsur Locales 01/09/2025 La Escuela Municipal de Ushuaia se coronó campeona del Torneo Apertura 2025 de 4ª División de futsal femenino, organizado por la Liga Ushuaiense de Fútbol, tras vencer por 10 a 1 a Los Cuervos del Fin del Mundo en la final disputada en la Casa del Deporte.

Ushuaia Joven: los delegados escolares ajustan los detalles de la 25° edición Shelknamsur Locales 01/09/2025 La Secretaría de Cultura y Educación de Ushuaia, a través de la Coordinación de Juventudes, reunió en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi a delegados y delegadas de colegios secundarios que participarán en la 25° edición del programa Ushuaia Joven.

Operativo de limpieza en el barrio Peniel Shelknamsur Locales 31/08/2025 La Municipalidad de Ushuaia realizó un operativo de limpieza y retiro de residuos voluminosos en el barrio Peniel, con la participación del personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la que se sumaron vecinos y vecinas del sector.

Ushuaia avanza con la limpieza de calles tras el invierno Shelknamsur Locales 31/08/2025 La Municipalidad de Ushuaia continúa con las tareas de limpieza de calles, aprovechando la mejora de las condiciones climáticas. En esta etapa, personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajó en las calles 12 de Octubre y Fuegia Basket, con el acompañamiento de la Dirección de Tránsito y de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública.

Ushuaia avanza con la reconstrucción de cordones en el centro de la ciudad Shelknamsur Locales 29/08/2025 La Municipalidad de Ushuaia inició los trabajos de reconstrucción de cordones en las avenidas Maipú y Garramuño, en el marco del plan de puesta en valor de la zona céntrica que comenzó a ejecutarse con la mejora de las condiciones climáticas.

Ushuaia: Abren solicitudes para espacios deportivos municipales al aire libre Shelknamsur Locales 29/08/2025 El Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Ushuaia informó que clubes, federaciones, asociaciones y vecinos que quieran acceder a los espacios deportivos municipales al aire libre para el segundo semestre podrán presentar sus solicitudes hasta el 2 de septiembre.

EL Municipio de Ushuaia destacó el acompañamiento a la presentación del libro sobre el “Gaucho” Rivero Shelknamsur Locales 29/08/2025 Tras la presentación del libro “El gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas” del periodista Jorge Giles, que la Municipalidad de Ushuaia realizó en la sede del SOEM, la subsecretaria de Gestión Integral del Recurso Humano del Ejecutivo de la ciudad, Gabriela Borre, sostuvo que “el balance es profundamente positivo” ya que “venimos trabajando con varias capacitaciones sobre la Cuestión Malvinas”.

Centro Abierto – “Salud en Comunidad” en SUM del Centro Comunitario del KyD Shelknamsur Locales 27/08/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevará adelante una nueva edición del programa “Centro Abierto – Salud en Comunidad”, que tendrá lugar este sábado 30 de agosto en el SUM del Centro Comunitario del KYD, de 11 a 15 horas.