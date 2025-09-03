Operativo Invierno: personal y maquinaria del Municipio de Ushuaia trabajan en toda la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia lleva adelante tareas de despeje de nieve y acondicionamiento de la red vial en distintos sectores, en el marco del Operativo Invierno. El objetivo es garantizar la transitabilidad vehicular y peatonal ante las intensas nevadas registradas.

03/09/2025
operativo_invierno_mejorado
Desde la Secretaría de Planificación e Inversión Pública informaron que, en las primeras horas de este miércoles y una vez finalizadas las precipitaciones más fuertes, se avanzó con la dispersión de sal en el circuito vial primario.

En paralelo, personal municipal intervino con maquinaria propia en los barrios Andorra, Dos Banderas, Escondido, Obrero, Ñires, ATE y Ecológico, entre otros. Asimismo, se realizaron trabajos de limpieza en escaleras, veredas y espacios de uso comunitario.

El Municipio anticipó que las tareas continuarán a lo largo de la jornada, de acuerdo con la intensidad de las nevadas.

