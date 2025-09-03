Operativo Invierno: personal y maquinaria del Municipio de Ushuaia trabajan en toda la ciudad

ShelknamsurLocales01/09/2025
La Secretaría de Cultura y Educación de Ushuaia, a través de la Coordinación de Juventudes, reunió en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi a delegados y delegadas de colegios secundarios que participarán en la 25° edición del programa Ushuaia Joven.
01/09/2025
El evento se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre con inscripción previa. En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, el Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) y la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), suman esfuerzos para reforzar acciones preventivas y brindar nuevas herramientas a la comunidad. La gestión del intendente Martín Perez ratifica así su compromiso con el abordaje de problemáticas psicosociales desde una perspectiva comunitaria en toda Tierra del Fuego.
01/09/2025
El candidato a diputado nacional Guillermo Löffler fue categórico al afirmar que “desde el espacio Defendamos Tierra del Fuego, impulsado junto al intendente Martín Perez, vamos a ponerle un freno a Milei en nuestra provincia. Estamos trabajando con Gastón Díaz, candidato a senador, y con todos nuestros equipos, en la presentación de un proyecto de ley que derogue el decreto con el que Milei le puso fecha de vencimiento a la industria fueguina”.
01/09/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, destacó los primeros resultados de la 1° Expo Emprender Desde el Sur, un espacio creado para potenciar el ecosistema emprendedor local, fomentar la articulación entre actores y abrir nuevos canales de comercialización.
01/09/2025
La Universidad Nacional de las Artes (UNA) marcó un hito en la provincia con la primera camada de egresados en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Se trata de estudiantes que culminaron sus estudios en las tecnicaturas de “Intérprete de Danzas Folklóricas y Tango” e “Instrumentista Orquestal”, así como en las diplomaturas en “Diseño Escénico” y “Puesta en Escena de Danzas Folklóricas y Populares Argentinas”.
02/09/2025
El 5 y 6 de septiembre, el Polideportivo Carlos Margalot será escenario de la 5° edición del Congreso IT, un encuentro que busca impulsar la transformación digital y abrir nuevas oportunidades laborales en un mundo atravesado por la tecnología.
02/09/2025
Las principales entidades empresariales de la provincia elevaron un duro reclamo al gobernador Gustavo Melella. Le pidieron medidas “urgentes y concretas” frente a la crisis económica y al “impacto devastador” de los cortes y bloqueos impulsados por el secretario general del SUTEF, Horacio Catena.
02/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Subsecretaría de Coordinación y Gestión de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, continúa con los trabajos de mantenimiento y reparación en la vía pública, enmarcados en el Plan de Bacheo.
02/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevó adelante este viernes una nueva jornada territorial de concientización sobre tenencia responsable de animales en los barrios Cañadón del Parque y La Oca.
02/09/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, continúa con un nuevo operativo de castración gratuita para perros y gatos, reafirmando su compromiso de acercar servicios veterinarios accesibles y de calidad a toda la comunidad.