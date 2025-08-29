Ushuaia avanza con la reconstrucción de cordones en el centro de la ciudad

ShelknamsurLocales20/08/2025
A través del Centro de Acción Legal Comunitario la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una nueva edición de “Ushuaia te escucha”, espacio de participación ciudadana que tiene como objetivo generar un ida y vuelta que permita impulsar propuestas que beneficien a la comunidad y contribuyan al desarrollo de la ciudad.
Política 25/08/2025
Así lo consideró el intendente Martín Perez en el Acto de Colación de los primeros egresados y egresadas de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) en Río Grande. Con gran emoción, estudiantes de distintas disciplinas, junto a sus familias, docentes, autoridades municipales y referentes institucionales, celebraron la finalización de una etapa formativa que marca un hito para la ciudad y para la educación artística en Tierra del Fuego.
Nacionales 25/08/2025
El candidato a senador por el frente Defendamos Tierra del Fuego adelantó que presentará un proyecto de ley para anular el Decreto 333/2025, que reduce gradualmente los aranceles a productos electrónicos fabricados en la isla. Alertó por miles de empleos en riesgo, el impacto en el FAMP y el futuro del régimen de promoción industrial.
Política 26/08/2025
El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, encabezó la capacitación relativa a la Cuestión Malvinas dirigida a Oficiales y Suboficiales de las fuerzas de Infantería de Marina de Río Grande.
Nacionales 27/08/2025
El crecimiento monumental de la droguería Suizo Argentina en los últimos dos años encendió las alarmas no solo a nivel nacional, sino también en Tierra del Fuego. Mientras la empresa pasó de facturar $3.898 millones en 2024 a más de $108.000 millones en 2025, en la provincia el Tribunal de Cuentas observó irregularidades en contrataciones de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF): pagos devengados de forma extemporánea, falta de crédito presupuestario y violaciones de plazos en convenios directos. Una combinación que hoy coloca al Gobierno de Gustavo Melella en el centro de la polémica.
Locales 27/08/2025
La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante en distintos barrios de la ciudad los talleres “Escucha Activa”, espacios de participación comunitaria que se enmarcan en una política pública que el Ejecutivo de la ciudad desarrolla a través del Centro de Acción Legal Comunitaria (CALC).
De interés 27/08/2025
El Municipio de Rio Grande acerca oportunidades de capacitación con salida laboral, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la economía local y mayores oportunidades de empleabilidad para cada riograndense.
Locales 27/08/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevará adelante una nueva edición del programa “Centro Abierto – Salud en Comunidad”, que tendrá lugar este sábado 30 de agosto en el SUM del Centro Comunitario del KYD, de 11 a 15 horas.
De interés 27/08/2025
En el marco del Mes de las Infancias, el Municipio de Río Grande llevará adelante una jornada destinada a niñas y niños con diversidad funcional y sus familias.
De interés 28/08/2025
El laboratorio del Centro Provincial de Salud Infanto Juvenil de Río Grande, inaugurado en julio de 2022, se convirtió en un servicio esencial para la comunidad de los barrios de la margen sur de la ciudad. En este tiempo, se brindó atención a más de 9.000 pacientes y se realizaron más de 106.000 análisis.