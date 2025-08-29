Ushuaia avanza con la reconstrucción de cordones en el centro de la ciudad

La secretaria de Planificación e Inversión Pública, María Belén Borgna, explicó que “comenzamos con el mejoramiento y reconstrucción de cordones afectados por el invierno y el desgaste por el paso del tiempo”, y destacó que se trata de estructuras “muy expuestas a golpes”.

Asimismo, adelantó que “una vez que finalicen estos trabajos se va a continuar con el mejoramiento de veredas, pintura general e intervenciones en monumentos, plazas y espacios públicos”, a lo que sumó que estas tareas “se van a replicar en otros sectores de la ciudad”.

Finalmente, Borgna subrayó que todas estas acciones “se enmarcan en el embellecimiento y puesta en valor de la zona centro”, y aclaró que los avances son posibles porque “estamos cerca de la finalización de la temporada de invierno y el clima permite avanzar”.